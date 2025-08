La grande novità che sta facendo impazzire gli utenti di WhatsApp: come attivare la modalità Minnie e a cosa serve.

Nel panorama sempre più ricco delle personalizzazioni digitali, anche WhatsApp offre un modo originale per rinnovare l’aspetto dell’applicazione sui dispositivi Android.

È possibile attivare la cosiddetta “modalità Minnie”, un’opzione che consente di sostituire l’icona standard di WhatsApp con un’immagine ispirata a Minnie Mouse, l’iconico personaggio Disney amato da generazioni.

Come funziona la “modalità Minnie” su WhatsApp

Minnie Mouse è da sempre uno dei simboli più riconoscibili dell’infanzia a livello globale, con il suo vestito rosso a pois bianchi, il grande fiocco sulla testa e le scarpe gialle. Anche se questa modalità non rappresenta una versione ufficiale di WhatsApp, permette di personalizzare l’icona dell’applicazione sul proprio smartphone, conferendo un tocco distintivo e giocoso all’interfaccia. È importante sottolineare che questa modifica riguarda esclusivamente l’aspetto estetico del logo di WhatsApp e non influisce sulle funzionalità interne della piattaforma, che rimangono invariate.

Per attivare questa personalizzazione è necessario utilizzare un launcher di terze parti, come Nova Launcher, che consente di modificare l’interfaccia principale del telefono, inclusi stili di carattere, sfondi, widget e icone delle app. Per abilitare la modalità Minnie su WhatsApp, gli utenti Android devono seguire alcuni passaggi precisi:

Scaricare e installare Nova Launcher dal Google Play Store. Impostare Nova Launcher come launcher predefinito, in modo che possa intervenire sulla schermata principale e personalizzare il design delle icone. Procurarsi un’immagine del logo di WhatsApp modificata con un simbolo o un tema dedicato a Minnie Mouse. Questa immagine può essere scaricata da internet o creata tramite strumenti di intelligenza artificiale; deve essere preferibilmente un file PNG con sfondo trasparente per un risultato ottimale. Tornare alla schermata principale, premere a lungo (circa due secondi) sull’icona di WhatsApp fino a quando non appare un menu contestuale. Selezionare l’opzione “Modifica”, quindi cliccare sull’icona dell’app per aprire la selezione delle immagini. Scegliere la foto precedentemente scaricata o creata, regolarne la dimensione e confermare con “OK” o “Fatto”.

A questo punto, l’icona classica di WhatsApp sarà sostituita da quella personalizzata in stile Minnie, attivando così la “modalità Minnie” e donando un aspetto più giocoso e originale alla schermata dello smartphone. Utilizzare applicazioni di terze parti come Nova Launcher rappresenta una soluzione efficace per personalizzare il proprio dispositivo, ma va ricordato che queste app non sono ufficialmente supportate da Meta, l’azienda proprietaria di WhatsApp, Facebook e Instagram. Di conseguenza, la sicurezza e la stabilità di queste personalizzazioni non sono garantite dall’azienda.

La modifica si limita al solo aspetto visivo dell’icona, senza alcun impatto sulle prestazioni o sulle funzionalità di WhatsApp. Ciò significa che tutte le comunicazioni, le chat e le impostazioni rimangono inalterate e protette come da standard ufficiali. Questa possibilità di personalizzazione si inserisce in un contesto più ampio di personalizzazione degli smartphone, dove gli utenti cercano di rendere unici i propri dispositivi, spesso utilizzando temi, pacchetti di icone e sfondi che riflettano i propri gusti e interessi personali. In questo caso, la modalità Minnie rappresenta una scelta simpatica e originale per chi è appassionato del mondo Disney e desidera portare un po’ di allegria e nostalgia nelle proprie conversazioni digitali quotidiane.