La funzione segreta di WhatsApp che davvero in pochi conoscono: come attivare la “modalità mummia” e a cosa serve.

WhatsApp, la celebre applicazione di messaggistica istantanea, offre oggi agli utenti la possibilità di personalizzare il proprio dispositivo Android con una funzione poco conosciuta ma molto originale: la cosiddetta “modalità mummia”.

Questa modalità permette di sostituire l’icona classica di WhatsApp con un’immagine che richiama una mummia, ovvero un corpo umano o animale conservato attraverso processi naturali o artificiali che ne impediscono la decomposizione. Non si tratta però di una funzionalità ufficiale di WhatsApp, bensì di una personalizzazione estetica realizzata tramite app di terze parti, in particolare attraverso il launcher Nova Launcher.

Cos’è la “modalità mummia” e come funziona su WhatsApp

La “modalità mummia” non modifica le funzioni interne della piattaforma, ma consente esclusivamente di cambiare visivamente il logo dell’applicazione. La scelta di un’icona raffigurante una mummia affonda le radici nel fascino culturale che queste figure antiche esercitano da sempre: le mummie sono infatti testimonianze uniche delle pratiche funerarie di civiltà antiche come quella egizia, e rappresentano una finestra sulla storia, la vita quotidiana e le credenze del passato.

Per attivare questa modalità è necessario utilizzare Nova Launcher, un’applicazione appartenente alla categoria dei launcher o “lanciatoti”, che consente di personalizzare in modo profondo l’interfaccia del proprio smartphone: dalle icone delle app, ai widget, agli sfondi, fino ai caratteri e alla disposizione delle schermate. Nova Launcher è particolarmente apprezzato per la sua flessibilità e permette di creare un’esperienza visiva unica e personalizzata. Gli utenti Android interessati a modificare l’icona di WhatsApp con un’immagine a tema mummia devono seguire alcuni semplici passaggi:

Scaricare e installare Nova Launcher dal Google Play Store. Aprire l’app e impostarla come launcher predefinito del telefono, così da poter intervenire sulla personalizzazione della schermata principale. Cercare sul web o generare tramite intelligenza artificiale un’immagine PNG trasparente che rappresenti il logo di WhatsApp con un elemento grafico a tema mummia. Tornare alla schermata principale del dispositivo e premere a lungo sull’icona di WhatsApp fino a visualizzare un menu contestuale. Selezionare “Modifica” e poi cliccare sull’icona dell’app; scegliere “Applicazioni” e successivamente “Foto” per caricare l’immagine precedentemente scaricata o creata. Regolare la dimensione dell’icona e confermare con “OK” o “Fatto” per applicare la nuova immagine.

Il risultato sarà un’icona personalizzata di WhatsApp con il simbolo della mummia, conferendo un tocco originale e distintivo alla schermata del proprio dispositivo. È importante sottolineare che questa personalizzazione coinvolge esclusivamente l’aspetto estetico dell’icona, senza influire sulle prestazioni o sulle funzionalità di WhatsApp, che rimane gestita da Meta, la società proprietaria dell’app. Inoltre, Nova Launcher è un’app di terze parti, quindi non garantita da Meta, ma largamente utilizzata per le sue capacità di personalizzazione avanzata.

Gli utenti che desiderano tornare all’icona originale possono semplicemente disinstallare Nova Launcher dal proprio smartphone, ripristinando così l’interfaccia di default di Android. Oltre a modificare il logo di WhatsApp, Nova Launcher permette di personalizzare varie altre caratteristiche della schermata principale: si possono cambiare le dimensioni delle icone, nascondere applicazioni, modificare i widget e persino emulare l’interfaccia di smartphone di altre marche, come Samsung, Motorola o Apple, trasformando radicalmente l’esperienza d’uso del dispositivo.

Questa modalità di personalizzazione rappresenta una tendenza crescente tra gli utenti Android, desiderosi di distinguere il proprio smartphone con look unici e creativi, senza però rinunciare alla piena funzionalità delle app più utilizzate quotidianamente.