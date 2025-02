C’è il modo di attivare la modalità “non disturbare” su WhatsApp. Curiosi di sapere come si fa? È davvero semplice.

Ammettiamolo: WhatsApp ci avrà sicuramente rivoluzionato la vita mettendoci in contatto con l’universo mondo di internet praticamente in tempo reale e ventiquattro ore su ventiquattro. Insomma: con l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta il “villaggio globale” profetizzato in tempi non sospetti da Marshall McLuhan si è insediato definitivamente nelle nostre vite.

Le famose “spunte blu” hanno aggiunto quel tocco di urgenza – e di controllo – che sollecita una risposta immediata. C’è poco da fare: piattaforme come queste permettono una reperibilità continua che anni fa non ci saremmo mai sognati. Ma tutto ha un prezzo, che nel nostro caso coincide con l’entrata nelle nostre vite di un esercito di seccatori in servizio permanente effettivo.

Mai successo di vedersi recapitare un WhatsApp nel cuore della notte, col “ping” della notifica che interrompe un sonno più leggero del solito? Ecco spiegato perché non pochi utenti desiderano scollegarsi dal proprio telefono (tanto che si parla addirittura di “diritto alla sconnessione”). Può essere interessante allora capire come attivare la modalità “non disturbare” su WhatsApp.

Come attivare la modalità “non disturbare” su WhatsApp

Diciamolo subito: la modalità non disturbare di WhatsApp non serve a mandare un messaggio implicito ai nostri contatti su WhatsApp – o a chiunque tenti di contattarci in orari improbabili, magari il capo che ci raggiunge con un messaggino nel weekend o prima di andare a dormire. Nulla di tutto questo: si tratta piuttosto di un promemoria personale.

Sì, perché la modalità non disturbare non è altro che un ritocco grafico al logo dell’applicazione di Meta. Attivando questa modalità andremo a sostituire la tradizionale icona di WhatsApp con un simbolo che allude al nostro desiderio di essere lasciati in pace dalle intrusioni nella nostra vita privata. L’attivazione è semplicissima: basta scaricare un’app di nome Nova Launcher.

I launcher sono programmi usati per personalizzare vari aspetti del telefono, a cominciare dalle icone delle applicazioni. Un’avvertenza: non si tratta di una versione ufficiale di WhatsApp, ma di un cambiamento estetico che non modifica le funzionalità interne della piattaforma. Dopo aver scaricato e lanciato Nova Launcher potremo sostituire solo l’icona dell’applicazione, non di più.

Prima dovremo salvarci da internet l’immagine che rimandi al messaggio “non disturbare” (in formato PNG e trasparente). A questo punto facciamo clic sull’icona di WhatsApp per un paio di secondi. Vedremo apparire un menu mobile dal quale andremo a selezionare “Modifica”. Clicchiamo di nuovo sul logo di WhatsApp e selezioniamo “Applicazioni” e poi “Foto”. Carichiamo la foto scaricata in precedenza e il gioco sarà fatto!