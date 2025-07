WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo con oltre due miliardi di utenti attivi, si prepara a integrare una nuova funzionalità già nota agli utenti di Instagram.

La novità, attualmente in fase di test nella versione beta dell’app, permette di inserire domande negli stati, trasformando la funzione in uno strumento di interazione più dinamico e coinvolgente per gli utenti.

La nuova funzione domande negli stati di WhatsApp si ispira chiaramente a Instagram, dove questa modalità è ormai consolidata e apprezzata da milioni di utenti. L’aggiornamento, al momento disponibile solo per i tester della versione beta, consente agli utenti di inserire un box interattivo all’interno dello stato, invitando così i propri contatti a rispondere direttamente attraverso un messaggio. Questa innovazione rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai classici stati testuali o multimediali, aprendo la strada a un dialogo più immediato e diretto tra gli utenti.

WhatsApp introduce la funzione domande negli stati: un passo verso l’interattività

I test in corso sono gestiti dalla divisione sviluppo di Meta, proprietaria di entrambe le piattaforme, che mira a uniformare e migliorare l’esperienza utente su tutti i suoi servizi. La funzione sarà presto distribuita anche nella versione stabile dell’app, ampliando così le possibilità di comunicazione e interazione tra gli utenti WhatsApp.

L’utilizzo della nuova funzionalità è semplice e intuitivo. Dopo aver aggiornato WhatsApp all’ultima versione beta disponibile, l’utente può creare uno stato e selezionare l’opzione “Domande”. A questo punto è possibile digitare una domanda personalizzata, che apparirà agli amici e ai contatti nella sezione stati. Chi visualizza lo stato può rispondere direttamente tramite un messaggio privato, facilitando così conversazioni mirate e rapide.

Questa modalità è particolarmente utile per chi vuole raccogliere opinioni, suggerimenti o semplicemente avviare una discussione su un tema specifico. Inoltre, la funzione si presta bene anche a contesti professionali e di marketing, dove le aziende possono stimolare il coinvolgimento del proprio pubblico in modo più diretto e personale.

L’introduzione di questa funzione rappresenta un tentativo di WhatsApp di ampliare il proprio ecosistema sociale, avvicinandolo sempre più a quello di Instagram e Facebook, anch’essi di proprietà Meta. L’adozione di funzioni interattive come le domande negli stati aiuta a mantenere alta l’attenzione degli utenti, offrendo nuove modalità di comunicazione che vanno oltre il semplice scambio di messaggi.

Dal punto di vista della privacy, Meta ha confermato che le risposte alle domande saranno visibili solo al creatore dello stato e non verranno condivise pubblicamente, mantenendo così l’intimità e la riservatezza tipiche di WhatsApp. Questa attenzione alla privacy è un elemento chiave che distingue WhatsApp dagli altri social network e piattaforme di messaggistica.

Inoltre, questa novità potrebbe segnare l’inizio di un ulteriore sviluppo di funzioni interattive all’interno di WhatsApp, consolidando la sua posizione come app di riferimento non solo per la messaggistica personale, ma anche per il coinvolgimento sociale e aziendale. Gli utenti possono attendersi nei prossimi mesi ulteriori aggiornamenti che integreranno strumenti per migliorare l’esperienza comunicativa e l’interazione diretta attraverso gli stati.

Il rilascio ufficiale della funzione domande negli stati è previsto nel breve termine, dopo il completamento della fase di test che sta coinvolgendo un numero ristretto di utenti beta. Restano quindi da monitorare le eventuali modifiche e miglioramenti che Meta apporterà in base al feedback raccolto durante questa fase sperimentale.