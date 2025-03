Negli ultimi tempi, WhatsApp ha lanciato un avvertimento urgente a tutti gli utenti riguardo a una truffa sempre più diffusa e insidiosa.

Si tratta di un attacco ben congegnato, noto come “smso a sei cifre”, che sta prendendo di mira milioni di utenti in tutto il mondo. Questa truffa non è una novità, ma negli ultimi tempi è tornata a circolare con maggiore intensità. Gli hacker si stanno mostrando sempre più ingegnosi nel cercare di ottenere l’accesso ai dispositivi e ai dati personali degli utenti tramite WhatsApp. Ma come funziona esattamente questa truffa e, soprattutto, come possiamo proteggere il nostro account e i nostri contatti da questo pericoloso attacco?

Come funziona la truffa del codice a sei cifre

La truffa ha inizio con un messaggio che ricevi da un amico o da un contatto di WhatsApp che sembra assolutamente genuino. All’inizio, tutto sembra normale: il tuo amico ti invia un messaggio e inizia una conversazione. Tuttavia, pochi istanti dopo, ricevi un codice a sei cifre sul tuo dispositivo, un codice che generalmente viene inviato da WhatsApp quando qualcuno sta cercando di accedere al tuo account da un nuovo dispositivo.

A questo punto, l’amico ti scrive dicendo che il codice è stato inviato per errore e ti chiede di inviarlo a lui. Questo è il momento cruciale: se rispondi e invii il codice, stai praticamente concedendo agli hacker l’accesso al tuo account WhatsApp. Infatti, WhatsApp usa quel codice per verificare se il tentativo di connessione proviene da un dispositivo autorizzato. Se il codice viene inviato a un malintenzionato, il sistema di WhatsApp considera che si tratti di un’azione legittima e consente l’accesso all’account.

Una volta che gli hacker hanno ottenuto l’accesso al tuo WhatsApp, possono iniziare a inviare messaggi ai tuoi contatti, inondandoli con richieste di denaro o informazioni personali. I truffatori, sfruttando il tuo account, potrebbero anche chiedere ai tuoi amici di trasferire dei soldi, utilizzando il pretesto che tu stai attraversando un’emergenza, come aver perso il telefono o essere stato vittima di un furto. Inoltre, la tua incapacità di accedere immediatamente al tuo account, spesso bloccato per ore, rende ancora più difficile per te avvertire i tuoi contatti del pericolo imminente.

Come proteggere il tuo account WhatsApp

Per evitare di cadere vittima di questa truffa e proteggere il tuo account WhatsApp, ci sono alcune misure di sicurezza fondamentali che dovresti prendere:

1. Attiva la verifica in due passaggi

Una delle azioni più importanti che puoi fare è attivare la verifica in due passaggi. Questa funzione aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al tuo account, rendendo più difficile per gli hacker accedervi. Per attivarla, segui questi passaggi: vai su *Impostazioni > Account > Verifica in due passaggi* e poi seleziona *Attiva*. Questo richiederà un codice PIN che dovrai inserire ogni volta che cambi dispositivo o tenti di accedere al tuo account da una nuova posizione.

2. Rendi la tua foto del profilo visibile solo ai tuoi contatti

Un’altra misura importante di privacy riguarda la visibilità della tua foto del profilo. In questo modo, puoi evitare che estranei possano utilizzare la tua immagine come parte di una truffa. Per farlo, vai su *Impostazioni > Account > Privacy > Foto profilo* e scegli l’opzione *I miei contatti*.

3. Pensa prima di agire

Se ricevi una richiesta insolita da un amico o un familiare tramite WhatsApp, come una richiesta di denaro o un comportamento strano, non rispondere immediatamente. Chiamalo direttamente per verificare che sia davvero lui/lei a inviarti il messaggio. A volte, un semplice controllo può salvarti da una truffa.

4. Non condividere mai il codice di attivazione

WhatsApp invia il codice a sei cifre per confermare che il tentativo di connessione proviene dal tuo dispositivo. Non dovresti mai condividere questo codice con nessuno, nemmeno se sembra che provenga da un tuo contatto. Se qualcuno ti chiede di inviare il codice, interrompi immediatamente la conversazione.

5. Segnala e blocca i messaggi sospetti

WhatsApp offre la possibilità di segnalare messaggi indesiderati o sospetti. Se ricevi un messaggio che ti sembra strano o che contiene richieste insolite, tieni premuto sul messaggio e seleziona *Segnala* per avvisare WhatsApp. Puoi anche bloccare il mittente per evitare ulteriori contatti.

6. Occhio alla truffa “l’amico nel bisogno”

Una delle truffe più comuni che si verificano dopo che gli hacker hanno avuto accesso al tuo account è la cosiddetta “truffa dell’amico nel bisogno”. In questo caso, il truffatore si spaccia per te e invia messaggi ai tuoi amici o familiari chiedendo un trasferimento di denaro, solitamente con il pretesto che hai perso il telefono o sei stato derubato. Se qualcuno ti chiede soldi tramite WhatsApp, verifica sempre con una chiamata diretta prima di fare qualsiasi cosa.