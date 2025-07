Perché il famoso cerchio verde di WhatsApp è diventato grigio: che cosa significa e a che cosa serve, l’annuncio di Meta.

WhatsApp continua a evolversi non solo nelle funzionalità, ma anche nell’aspetto grafico, dove i colori giocano un ruolo fondamentale nella comunicazione visiva con gli utenti.

Negli ultimi tempi, molti utilizzatori hanno notato un nuovo elemento cromatico nell’interfaccia: un cerchio grigio che ha suscitato curiosità e interrogativi sul suo significato e sulla sua utilità.

Il significato del cerchio grigio negli stati di WhatsApp

Da sempre, il verde è il colore distintivo di WhatsApp, riconosciuto immediatamente nel mondo della messaggistica istantanea. Storicamente, il cerchio verde attorno all’immagine del profilo di un contatto segnala la presenza di un nuovo aggiornamento di stato non ancora visualizzato. Quando si apre lo stato, il cerchio cambia colore diventando grigio, un segnale visivo che indica che quell’aggiornamento è già stato visto. Nel caso in cui un utente pubblichi più aggiornamenti di stato, il cerchio si suddivide in segmenti: ognuno rappresenta un contenuto differente, che può essere una foto o un video. Questi segmenti possono assumere il colore verde o grigio a seconda che siano stati visualizzati o meno.

Questo sistema permette una gestione più precisa della visualizzazione degli stati, offrendo all’utente una rapida panoramica di ciò che ha già consultato e di ciò che resta da vedere. Oltre al cerchio grigio che compare sugli stati, WhatsApp ha introdotto un altro tipo di cerchio grigio che può apparire nella schermata principale delle chat, accanto a un messaggio specifico. A differenza del cerchio chiuso degli stati, questo è parzialmente aperto e presenta tre linee chiuse. Questo simbolo indica che l’utente ha risposto a uno stato di un contatto tramite un’emoji o un messaggio. Questa funzione serve a notificare che una risposta allo stato è stata inviata, fungendo da promemoria visivo che non richiede ulteriori azioni.

È importante sottolineare che questo simbolo viene visualizzato solo nella lista delle conversazioni e non nella finestra di chat vera e propria. Una volta inviato un messaggio normale, diverso dalla reazione allo stato, il cerchio scompare automaticamente. Gli aggiornamenti grafici di WhatsApp non si fermano qui. Meta, la società proprietaria dell’app, continua a testare e implementare nuove icone e simboli per migliorare l’esperienza utente e rendere la navigazione più intuitiva. Un esempio recente è stato il cerchio blu associato a Meta AI, che all’inizio è stato percepito come invasivo da molti utenti, poiché occupava una porzione significativa dello schermo nella schermata delle chat.

Non è escluso che nei prossimi mesi vedremo ulteriori modifiche e integrazioni di simboli, soprattutto per comunicare nuove funzionalità o per migliorare la gestione delle conversazioni e degli aggiornamenti di stato. La scelta del colore grigio, in particolare, si conferma come un elemento chiave per indicare azioni completate o contenuti già visualizzati, contrapponendosi al verde che segnala invece novità o contenuti non ancora aperti. WhatsApp dimostra quindi ancora una volta come la combinazione di design e funzionalità possa influenzare in modo efficace la comunicazione digitale, utilizzando codici visivi semplici ma immediatamente comprensibili.