WhatsApp lancia una nuova funzione anti-truffa: ecco come attivarla e proteggerti dai malintenzionati
La nuova funzione da attivare subito su WhatsApp per proteggerti dalle truffe e dai malintenzionati: come fare.
WhatsApp introduce una nuova funzione anti-truffa per tutelare gli utenti dalle sempre più frequenti frodi online che si diffondono tramite chat di gruppo.
La popolare applicazione di messaggistica ha recentemente implementato un aggiornamento strategico denominato “Vista di sicurezza per gruppi”, volto a mettere in guardia gli utenti quando vengono aggiunti a un gruppo da un contatto sconosciuto.
La nuova funzione “Vista di sicurezza per gruppi”: come funziona
Quando un utente viene inserito in un gruppo da una persona non presente nella sua lista contatti, WhatsApp mostra un avviso chiaro e immediato. Questo messaggio permette di abbandonare il gruppo senza dover aprire o leggere i messaggi precedenti, riducendo così il rischio di incappare in truffe o messaggi malevoli che spesso circolano in chat con molteplici partecipanti. Questa funzionalità si inserisce in un più ampio contesto di misure di sicurezza adottate dalla piattaforma per contrastare il fenomeno delle frodi digitali, che rappresentano una minaccia sempre più insidiosa per gli utenti di tutto il mondo.
Un’altra importante misura di tutela riguarda la possibilità di nascondere il proprio numero di telefono agli sconosciuti, specialmente all’interno di gruppi o canali nuovi. Questa opzione limita la visibilità del proprio dato personale, riducendo così la possibilità di ricevere messaggi spam, tentativi di contatto sospetti o attacchi mirati. Per attivare questa funzione è sufficiente seguire questi passaggi:
- Aprire il menu Impostazioni di WhatsApp.
- Accedere alla sezione Privacy.
- Selezionare l’opzione Numero di telefono.
- Scegliere chi può vedere il proprio numero tra le seguenti opzioni:
- Nessuno: il numero non sarà visibile a nessun utente.
- I miei contatti: solo le persone presenti nella rubrica potranno visualizzarlo.
Questa configurazione consente di mantenere un maggiore controllo sulla propria privacy e di limitare l’accesso a informazioni sensibili. Oltre a nascondere il numero di telefono, è possibile incrementare la sicurezza personale impostando restrizioni su chi può inviare messaggi diretti partendo dai gruppi. Questa funzione impedisce a utenti sconosciuti di contattarti direttamente, riducendo così rischi di spam o tentativi di frode.
Inoltre, è consigliabile utilizzare un nome alternativo o un alias anziché il proprio nome reale, soprattutto quando si interagisce con persone al di fuori della propria cerchia di fiducia. Questa pratica aggiunge un ulteriore livello di protezione contro potenziali malintenzionati. Le novità introdotte da WhatsApp rappresentano un passo significativo nel rafforzamento della protezione dei dati personali e nella prevenzione delle truffe digitali, confermandosi come strumenti indispensabili per chi utilizza quotidianamente la piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo.