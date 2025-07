L’Australia si prepara a proibire l’accesso alla piattaforma di video in streaming YouTube ai minori di 16 anni per proteggerli da “algoritmi predatori”, ha annunciato oggi Canberra.

Già proibito l’accesso ai social

“I minori di 16 anni non potranno accedere a Youtube”, ha detto in una conferenza stampa il primo ministro laburista Anthony Albanese. “Vogliamo che i genitori australiani sappiano che li sosteniamo”.

Da parte sua, la ministra delle Comunicazioni, Anika Wells, ha affermato: “Vi è un ruolo per le reti sociali, ma non per gli algoritmi predatori che prendono di mira i bambini”.

Finora non sono state rese note la modalità dell’applicazione della misura, che dovrebbe entrare in vigore il 10 dicembre. Il Parlamento australiano ha già adottato nel 2024 una legge in materia di regolamentazione del web, che proibisce ai minori di 16 anni l’accesso a reti sociali come Facebook, Instagram, X e TikTok.