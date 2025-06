Wimbledon chiama, l’Italtennis risponde. Ben quattro le teste di serie azzurre: Sinner, Musetti, Cobolli e Berrettini. Tra le donne Jasmine Paolini è la numero 4. Dietro Sinner, le altre teste di serie sono Alcaraz, Zverev e Draper; cioè gli attuali numeri 2, 3 e 4 nel ranking mondiale ATP. Alcaraz ha vinto a Wimbledon due volte (2023, 2024), Zverev è arrivato tre volte agli ottavi, Draper due volte al secondo turno.

Tutto pronto a Londra: venerdì sorteggio a mezzogiorno (ora italiana), lunedì 30 giugno si comincia e la tradizione obbliga il detentore Carlitos ad aprire le danze. Jannik debutterà martedì 1 luglio; nelle prime due giornate si giocheranno i primi turni di singolare maschile e femminile con partite in programma a partire dalle ore 12.00 italiane. A seguire il torneo proseguirà a ritmo serrato, senza giorni di riposo fino ad arrivare alle finali del weekend conclusivo (sabato 12, domenica 13).

La sfida curiosa: Sinner contro la Sabalenka

È accaduto anche questo all’All’England Club di Wimbledon: la sfida bizzarra tra i due numeri uno del tennis mondiale. Cioè l’azzurro Sinner e la bielorussa Aryna Sabalenka, giocatrice proverbialmente aggressiva. Saputo che Sinnner stava allenandosi su un campo adiacente, la bella e focosa Sabalenka lo ha raggiunto con un sorriso galeotto proponendogli una gara di precisione: colpire il tubo di palline piazzato verso la linea di fondo. La vittoria consisteva nel colpire per primo il tubo. La sconfitta prevedeva una “penitenza”: lo staff del giocatore perdente doveva “pagare” la sfida-scommessa con una serie di flessioni. Jannik e Aryna hanno fatto una decina di minuti di scambi intensi. Ha vinto la “tigre della Bielorussia” – è il suo soprannome – e lo staff di Sinner ha puntualmente pagato pegno. I due si sono lasciati con uno scambio di complimenti. Jannik le ha detto: ”Sei più forte di me”. E lei ha risposto: ”Mi piacerebbe”. Poi ognuno ha ripreso il proprio allenamento. E la singolare sfida è diventata presto virale sui social.

Montepremi da record

Il torneo di Wimbledon (30 giugno-13 luglio) quest’anno distribuirà premi per 53,5 milioni di sterline: il 7% in più rispetto all’anno scorso. I campioni del singolare maschile e femminile riceveranno ciascuno 3 milioni di sterline. Ci saranno aumenti del montepremi in ogni turno. Esempio: il primo turno vale 66.000 sterline, il secondo 99.000, il terzo 152.000, gli ottavi 240.000, i quarti 400.000, le semifinali 775.000. Ogni finalista incasserà 1.520.000.