Fognini show a Wimbledon. Fabio da Sanremo ha sfiorato il miracolo contro Aalcaraz, il campione in carica e n.2 ATP, dopo una battaglia di cinque set e quattro ore e mezza semplicemente spettacolare. L’azzurro ha fatto tremare Carlitos e ha conquistato il tempo del tennis inglese alla sua ultima gara a Londra. Tutti in piedi alll’All England Club. Ovazioni per un Fognini sempre verde che alla bella età di 38 anni, al suo passo d’addio col tennis, ha onorato il Centrale con una prestazione epica, sfoderando un repertorio sontuoso con lampi di genialità creativa che ha sorpreso Alcaraz e mandato in visibilio il pubblico.

Ne è uscita una partita da cineteca, da ricordare per anni come una delle più emozionanti della storia di Wimbledon. Basti pensare che nel quarto set Fognini sembrava aver ingranato la quarta vincendo addirittura con un limpido 6-2. Alcaraz era alle corde, visibilmente sorpreso dal talentuoso azzurro, inventore di magie rare o mai viste sull’erba londinese. Morale: questa edizione di Wimbledon non poteva avere un esordio migliore. Non a caso Alcaraz, campione anche di stile, a fine gara ha commentato: ”Non capisco perché questo sia per Fabio il suo ultimo Wimbledon. Potrebbe ancora giocare 3-4 anni. È stato un onore condividere il campo con lui. È stata una grande partita”. Nel corso del match Carlitos, in uno sfogo, si era rivolto al suo angolo dicendo: “Ha 50 anni e guarda che livello ha mantenuto “.

Battaglia spettacolare

Una partita straordinaria durata 4h27’ e vinta da Alcaraz con lo score di 7-5, 6-7 (5), 7-5, 2-6, 6-1. Fognini ha lasciato un segno profondo e la sua versione tennistica è stata del 28 enne che è stato, piuttosto del 38 enne attuale. Magie a profusione sul campo, colpi di potenza e slice di rovescio che hanno provocato diverse steccate del murciano. Fabio l’aveva detto alla vigilia: “Ho voglia di divertirmi”. E c’è riuscito alla grande trascinando al quinto set un giocatore che si immaginava una sfida ben diversa. Alla fine la legge del quinto set del n.2 ATP si è abbattuta inesorabilmente non senza un pizzico di fortuna. Nell’ultimo set c’è anche stata una lunga interruzione per un malore di uno spettatore e Fabio, con la sua solita ironia, si è rivolto a sua moglie Flavia Pennetta, presente sugli spalti, chiedendole col sorriso: ”Dopo il match, per la cena cosa mangiamo?”. Risate tra i due coniugi anche per smorzare la tensione.

Un’uscita di scena con standing ovation

Dopo che Carlitos ha detto “Fognini è un talento pazzesco” il pubblico si è alzato tutto in piedi applaudendo apertamente il ligure. Fognini ha commentato a caldo: “Sono felice che i miei figli mi abbiano visto giocare così. Per il mio futuro sono sicuro che il tempo porterà consiglio. Felice per quello che ho fatto vedere e lascio con questa fotografia nella mia mente. Per adesso questa è la mia decisione, vedremo se sarà definitiva”.