Il tema delle scommesse illegali nel calcio torna a scuotere il panorama sportivo italiano, accendendo un dibattito che va ben oltre le sanzioni disciplinari. Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ha dichiarato senza mezzi termini che “chi ha scommesso non può più indossare la maglia della Nazionale”. Una posizione dura che sottolinea come l’onore di rappresentare l’Italia non debba basarsi solo sul valore tecnico, ma anche sul comportamento morale. “Non basta buttare la palla dentro – ha ribadito Abodi – servono esempi positivi, soprattutto per i giovani”.

La sfogo di Fagioli

Proprio nelle ultime ore Nicolò Fagioli, centrocampista attualmente alla Fiorentina, ha scritto un lungo post su Instagram, ricordando di aver già scontato la propria pena e accusando la stampa di continuare a metterlo alla gogna. Fagioli ha condiviso il dolore per le umiliazioni subite e il percorso di consapevolezza avviato parlando della sua dipendenza in scuole e contesti pubblici.

“Ho pagato il mio debito con la giustizia” scrive il centrocampista. “Con una condanna e una sacrosanta squalifica, con umiliazioni continue e giustificate, con la vergogna provata e con il rischio di non rialzarmi più. Ho raccontato della mia patologia, seria, nelle scuole, ai miei familiari, agli amici e alla stampa. Quella stessa stampa che affronta spesso le problematiche gravi della mia malattia e come affrontarle, ma che oggi mi rimette alla gogna. Ancora una volta”.

L’accusa di Amato

Ancora più critico è stato il senatore M5S Luca Amato, che ha accusato Abodi di doppia morale. Mentre si puniscono i calciatori, denuncia il senatore, il governo starebbe favorendo il ritorno massiccio della pubblicità del gioco d’azzardo in Serie A. “Lo stesso Abodi – dice Amato – che recita il ruolo di moralizzatore, lavora per riportare il calcio italiano a essere una vetrina per le lobby del betting. È il corto circuito di un governo che vuole rendere il calcio sempre più schiavo del denaro e che scarica sui ragazzi la responsabilità di un sistema malato”.