Accuse pesantissime per l’ex Inter e Juve: ecco cosa rischia

L’ex calciatore dei club nerazzurri e bianconeri finisce nella bufera: il presunto comportamento è gravissimo, cosa sta succedendo

I contorni della vicenda sono poco chiari e ancora tutti da definire con precisione, con la polizia locale che sta lavorando per ricostruire con precisione i fatti. Le accuse piovute addosso però ad alcuni calciatori, tra i quali un ex di Juventus e Inter, sono molto pesanti.

Si parla di presunta violenza sessuale e tra i giocatori coinvolti ci sarebbe anche Arturo Vidal, già in passato al centro di fatti di cronaca. In Cile non si parla d’altro da quando una ragazza, poco più che ventenne, ha denunciato di essere stata drogata in un bar di Vitacura, quartiere di Santiago, capitale del Cile. Lì erano presenti anche alcuni giocatori del Colo Colo, arrivati per festeggiare il compleanno di uno dei calciatori: sarebbero proprio su di loro che si concentrano le attenzioni degli investigatori che stanno indagando sul caso.

Stando a quanto riferito, infatti, la ragazza è stata raggiunta dalla sorella che l’ha trovata in condizioni non ottimali: convinta che la ragazza non avesse soltanto bevuto alcolici, ma che fosse stata anche drogata ha allertato la polizia con gli agenti che si sono precipitati al locale. Alla vista delle forze dell’ordine, i calciatori del Colo Colo hanno provato la fuga.

Vidal sotto accusa: la reazione in Cile

Tutto è accaduto lunedì mattina con Vidal che è stato portato in commissariato, insieme agli altri calciatori, per essere sentito sulla vicenda, prima di essere poi rilasciato.

In particolare Vidal, stando a quanto riportato da Radio ADN, sarebbe sotto inchiesta con la Procura che lo accuserebbe di violenza sessuale. Non è ancora chiaro se nella vicenda sono coinvolti anche gli altri calciatori presenti nel bar. Il caso è stato confermato anche dalla Procura, anche se non si è entrati nel particolare: ai media locali, infatti, gli inquirenti hanno spiegato che l’ex di Inter e Juventus è stato portato alla stazione di polizia per attività di controllo di identità a fini investigativi.

La stampa cilena si sta ovviamente occupando del caso con dovizia di particolari e punta i riflettori proprio su Arturo Vidal. Tanti gli articoli sulla vicenda e tanti i dettagli che emergono con il passare delle ore. Stando a quanto riferito, ad esempio, la vittima avrebbe avuto difficoltà a parlare e a mantenere l’equilibrio quando è arrivata la sorella. Una brutta vicenda che aspetta ora di essere chiarita in ogni dettaglio e sulla quale ci sono aperti i riflettori della stampa cilena.