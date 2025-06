La pesante sconfitta per 5-0 subita dall’Inter contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League giocata il 31 maggio scorso a Monaco di Baviera continua a bruciare tra i tifosi e nei giocatori nerazzurri. Il ko umiliante, arrivato in una serata da incubo, è rimasto una ferita aperta per tutto l’ambiente interista, ancora incapace di digerire l’amara delusione.

Lo dimostra un episodio accaduto negli Stati Uniti, dove l’Inter si trova in ritiro in vista del Mondiale per Club. Protagonista il difensore nerazzurro Francesco Acerbi, che ha avuto un acceso scambio con un tifoso del PSG. In risposta a una provocazione, il 37enne centrale italiano ha reagito con decisione: “Io sono serio, ma preso per il culo no. Esco da lì… Acerbi-Barcola no, non mi piace. Perché io sono matto e ti sfondo di botte”, ha detto senza mezzi termini.

“Acerbi-Barcola no, perché io matto, io ti sfondo di botte” pic.twitter.com/r5PQKqyV6T — Che strano account, Francesco (@drak3acm) June 20, 2025

Il riferimento era a Bradley Barcola, l’ala francese del PSG che, durante la finale, aveva servito l’assist per il quinto e ultimo gol dei parigini, firmato dal giovane Senny Mayulu nei minuti finali del match.