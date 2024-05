Francesco Acerbi salta Euro 2024 per infortunio. Il difensore dell’Inter, 36 anni, ha la pubalgia e non si presenterà a Coverciano per il raduno pre-Europeo. Tra i difensori pre-convocati da Luciano Spalletti oltre ad Acerbi c’erano Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Mancini e Scalvini. Visto il forfait, il ct della Nazionale ha preallertato lo juventino Gatti “che si è reso disponibile e si metterà subito al lavoro nella propria sede. Al momento, dunque, sono 27 i calciatori che domani entro le ore 12 raggiungeranno il ritiro a Coverciano”, si legge sul comunicato della Figc. Sono 27 i giocatori attesi venerdì al centro tecnico azzurro perché, oltre a questa indisposizione del difensore dell’Inter, gli atalantini Scamacca e Scalvini raggiungeranno il ritiro lunedì 3 giugno.

Acerbi si opera e salta Euro 2024

Nella giornata di lunedì, il difensore dell’Inter si sottoporrà all’intervento chirurgico che dovrebbe consentirgli di presentarsi in buone condizioni a inizio ritiro. Acerbi ha provato a gestirsi per mettersi a disposizione di Spalletti e della Nazionale, ma il persistere del dolore ha spinto il calciatore a non rischiare.