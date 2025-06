Una notizia che ha colpito duramente il mondo del basket: Achille Polonara, giocatore della Virtus Bologna e della Nazionale italiana, dovrà affrontare una nuova e difficile sfida personale. Dopo aver superato un tumore nel 2023, il cestista ha ricevuto una diagnosi di leucemia mieloide. Il comunicato della Virtus ha diffuso la notizia che in poche ore ha fatto il giro del mondo, lasciando attoniti tifosi, colleghi e appassionati. Il coraggio di Polonara, però, non sembra venire meno: già dal letto dell’ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna, dove si trova in cura, ha condiviso un messaggio pieno di speranza, abbracciato alla moglie Erika: “Andrà tutto bene”.

L’affetto ricevuto è stato immediato e immenso. Dai tifosi ai colleghi, da avversari di lungo corso a vecchi amici: tutti si sono stretti attorno ad Achille con messaggi di forza e incoraggiamento.

Il sostegno del basket e la forza del gruppo

Tra i primi a mandare parole di affetto, Danilo Gallinari, compagno in Nazionale: “Hai sempre messo il cuore in ogni sfida. Non sei solo, Achi”. Anche Mike James, stella dell’Eurolega, ha scritto: “Preghiere per Polonara. Siamo con te, fratello”. Club italiani e internazionali, la Lega Basket, Italbasket e l’Eurolega hanno manifestato pubblicamente la loro vicinanza.

Intanto, la Virtus Bologna si prepara a gara-3 delle Finals contro Brescia. In caso di vittoria, conquisterebbe il 17° scudetto della sua storia. I suoi compagni di squadra scenderanno in campo anche per lui, raccogliendo il suo desiderio: “Stanotte voglio dormire con la Coppa”. Una frase che unisce sport e vita, e che rappresenta tutta la grinta di un combattente che non ha mai smesso di lottare.