Grave lutto per l’ex portiere della Roma Julio Sergio: è morto il figlio Enzo, 15 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. Il ragazzo, nato a Roma, era ricoverato da giorni in coma farmacologico. Solo poche ore prima della tragedia, il padre aveva condiviso un ultimo aggiornamento: “Ho appena visitato Enzo… la situazione è irreversibile. È in coma indotto, sedato secondo le necessità, con l’ossigeno. Ma la cosa più importante al momento: è in pace, circondato dai suoi genitori, dalla famiglia, da noi: non prova dolore”. Il calciatore ha poi pubblicato un’immagine con lo sfondo nero e le date di nascita e morte del figlio, annunciando la scomparsa. Enzo era diventato simbolo di forza per molti, anche grazie al gesto del padre che, nelle scorse settimane, si era rasato i capelli per solidarietà con il figlio. Numerosi i messaggi di cordoglio. La Roma ha scritto su X: “Julio, siamo al tuo fianco in questo momento di dolore inimmaginabile. Tutta l’AS Roma è con la tua famiglia, tutti i romanisti vi abbracciano”. In queste ore hanno poi espresso vicinanza alla famiglia anche Francesco Totti, Bruno Conti e tanti tifosi commossi.