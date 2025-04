Il tecnico dice addio alla Serie A: la firma ormai è imminente e presto ci sarà anche l’annuncio che ufficializzerà tutto

La Serie A non sarà la sua nuova casa: il tecnico è pronto a ripartire, ma lo farà lontano dal nostro campionato. C’è aria di fermento sulle panchine di tutta Europa, numerosi i club che nei prossimi mesi dovranno decidere chi li guiderà nella stagione che verrà.

In Italia, ad esempio, Juventus, Milan, Roma e chissà se anche Napoli e Inter. Serve che parta la prima, in modo che il domino abbia inizio. Un domino che, a quanto parte, non includerà Carlo Ancelotti: anche il Real Madrid è tra le squadre che in estate cambieranno allenatore e il candidato principale a succedere al tecnico di Reggiolo è Xabi Alonso, attualmente al Bayer Leverkusen.

La sconfitta nella finale di coppa del Re contro il Barcellona, dopo quella ai quarti di Champions contro l’Arsenal, ha rappresentato il punto di non ritorno per Florentino Perez: il presidente ha deciso di cambiare guida tecnica e di farlo subito, già prima del Mondiale del club. Ancelotti, dunque, terminerà il campionato e poi metterà fine alla sua esperienza al Bernabeu. Per lui si è parlato anche di un ritorno al Milan oppure di un approdo alla Roma, ma il suo destino è lontano dall’Italia.

Ancelotti, niente Serie A: c’è il Brasile

Carlo Ancelotti nuovo commissario tecnico del Brasile. Una notizia che da anni torna a galla, nel 2023 sembrava già tutto fatto, con tanto di conferma da parte del presidente della Federcalcio, ma le cose poi presero un’altra piega con il rinnovo con il Real fino al 2026.

Ora però sembra che tutto sia pronto per l’approdo del tecnico più vincente sulla panchina della Nazionale più vincente con i suoi sei titoli mondiale. Una Nazionale che però da anni non alza un trofeo: l’ultimo è la Coppa America vinta nel 2019. Tanti, troppi anni, soprattutto perché il digiuno verdeoro è coinciso con il periodo d’oro dei grandi rivali dell’Argentina.

Allora serve invertire la rotta e la Federazione, dopo l’addio di Dorival, vuole Ancelotti. Si parla di accordo già fatto, con contratto fino al 2026 e opzione per altri quattro anni. Mancherebbe soltanto la firma e poi l’annuncio ufficiale. Per questo servirà mettere fine formalmente al rapporto con il Real Madrid. Dubbi pochi su come andranno le cose, per Ancelotti non c’è la Serie A nel futuro: lo aspetta il Brasile ed una Nazionale che vuole tornare a vincere.