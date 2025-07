Ci siamo. Sabato prende il via il Tour de France, la corsa a tappe più importante e prestigiosa del mondo. Semaforo verde per 23 squadre da 8 corridori ciascuna.

Totale: 184. Una galoppata di 21 tappe, da LilleAl via da Lille il Tour de France (5-27 luglio). Favoriti Pogacar e Vingegaard. Undici gli azzurri a Parigi, e 3.338,8 km. Due cronometro, 7 frazioni di pianura, 26 salite di prima e seconda categoria con un dislivello complessivo di 51,500 metri di cui 8 sui Pirenei e 9 sulle Alpi.

La vetta più alta è il Col de la Loze (2.304 metri di altitudine) due giorni prima del mitico Mont Ventoux. Totale: cinque arrivi in salita. Due soli giorni di riposo: il 15 luglio a Tolosa e il 21 a Carcassone. Gran finale sui Campi Elisi domenica 27 luglio con tre passaggi a Montmartre.

Duello Pogacar-Vingegaard

Il tema centrale di questa edizione m.112. La sfida tra i due mattatori degli ultimi 4 Tour. Lo sloveno ne ha vinti tre, e 17 tappe vinte nei cinque Tour effettuati; il danese ha vinto due Tour indossando 27 maglie gialle. Sono i protagonisti annunciati.

Tadej, 26 anni, corre il Tour da campione del mondo. Jonas, 28 anni, è il migliore scalatore in attività, soprattutto sulle salite lunghe. Tra i due super favoriti potrebbe inserirsi, dicono i bookmakers, il belga Remo Evenepoel, 25 anni, eccellente passista-scalatore e straordinario cronoman (oro ai Giochi Olimpici di Parigi).

Ma difficilmente Pogacar e Vingegaard gli concederanno alcuna possibilità. Oltretutto Evenepoel non dispone di uno Squadron (gli manca anche Landa).

In corsa ci sono altri fior di campioni come Van der Poel, Roglic, Alaphilippe, Enric Mas, Felix Gall, Rubio, Geraint Thomas.

Gli azzurri in gara

Sono 11 diversi in 8 squadre. Una spedizione idealmente capitanata da Jonathan Milan (al suo primo Tour) e Pippo Ganna. Il friulano, uomo jet della Lidl-Trek,va a caccia della prima maglia gialla che sarà assegnata sabato. Al suo fianco Consonni, abile “pesce pilota).

Quanto a Ganna, pilastro della corazzata inglese Ineos Grenadiers, è a supporto dei vari Geraint Thomas, Arensman, Foss, Rodriguez, Swift ; in ogni caso sono in programma due cronometro e Pippo confida in un successo in almeno in una. La prima a Caen di 33 km (quinta tappa, 9 luglio) l’ha già messa nel mirino.

L’Italia insegue una vittoria dal 27 luglio 2019 (acuto di Nibali). Da allora sono passate 106 tappe senza mai vedere un azzurro sul podio . Gli altri italiani? Col 36enne Trentin ci sono Alberto Dainese, Mattia Cattaneo,Gianni Moscon,, Edoardo Affini, Vincenzo Albanese, Simone Velasco e Davide Ballerini. Sono tutti pronti per la sfida dell’anno.