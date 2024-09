Al via il campionato di Basket: Milano e Bologna favorite, ma occhio a Tortona e Venezia

Al via il campionato di basket serie A con 16 squadre. Campione in carica l’Olimpia Milano che partecipa al massimo campionato per l’83esima volta, record italiano. Sulla carta l’avvio di stagione non è morbido. Un girone di andata sulla carta più duro di quello di ritorno. Con 8 trasferte, tra cui quelle durissime a Milano e Venezia e 7 match casalinghi. Questo il dato più rilevante che emerge dal calendario per la Unahotels di Reggio che aspira ad essere il terzo incomodo del torneo.

Milano e Bologna favorite

Milano e Bologna hanno già rinnovato l’eterna sfida in SuperCoppa e coach Messina ha già messo in bacheca il primo trofeo. Gli addii di Melli, Napier e Hall e il ritiro di Hines aprono un nuovo capitolo ugualmente ambizioso. La Virtus Bologna ha fatto innesti importanti. Qualche dubbio sul reparto lunghi dove Zizcic dovrà salire di livello. Ma l’allenatore Banchi saprà trovare l’alchimia giusta.

Battaglia per i playoff

Almeno 4 squadre sulla carta si daranno batta per i Playoff: Sassari, Trento, Reggio Emilia e Treviso. Occhio di riguardo per Tortona e Venezia. La Bertram Tortona ha un nucleo italiano solidissimo; la Reyer Venezia vuole raccogliere ciò che ha seminato nei precedenti 2 anni. Poi c’è la Dinamo Sassari con Roster rivoluzionato. Trento ha un reparto esterni di altissimo livello; Reggio Emilia con coach Priftis sta lavorando molto bene specie col nucleo italiano chiamato a fare un passo avanti. C’è poi Treviso che è pronto al rilancio: si è rinforzato con Mascolo e se Bowman e Olisevicius non avranno guai fisici può sorprendere i più. Sabato 28 si comincia con tre partite. Si gioca a Reggio Emilia, Trapani e Sassari rispettivamente con Trento, Bologna e in serata la salernitana Scafati.