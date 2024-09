Al via la nuova Europa League con due squadre italiane: Lazio e Roma

Parte stasera, mercoledì 25 settembre l’Europa League, la seconda più importante manifestazione calcistica del Continente. Al via ci sono anche due squadre italiane: Lazio e Roma. La nuova Europa League è un “copia e incolla” della nuova Champions. La formula è la stessa: 36 squadre, gruppo unico, 8 partite di sola andata (4 in casa, 4 in trasferta ), classifica unica: le prime 8 passano direttamente agli ottavi (tabellone tennistico) e le altre 8 vengono promosse dai playoff fra le squadre classificate dal nono al 24esimo posto; le ultime 12 sono eliminate. Diversamente da prima, non ci sono retrocesse dalla Champions. Finale il 21 maggio 2025 a Bilbao (Spagna). Eccoli i primi appuntamenti delle nostre squadre.

Dinamo Kiev-Lazio (mercoledì 25 settembre, ore 21)

Si gioca sul neutro di Amburgo. Per l’allenatore laziale Baroni si tratta di un debutto in campo europeo come tecnico. La Lazio arriva dalla brutta sconfitta di Firenze (2-1), piegata da due rigori che hanno innescato velenose polemiche. Per di più quest’anno non ha fatto ancora punti in trasferta in campionato (ha perso anche a Udine) e gli ucraini, viceversa, sono già in vetta nel loro torneo. Dunque si annuncia una partita delicata, da brividi. Formazione tutta da decifrare. Certe alcune novità, Baroni punta sul turnover. Il centravanti lo farà Noslin con Castellanos in panchina (recuperato). Ma difficilmente l’argentino entrerà in campo; incerto Dia (problemi alla caviglia). Diretta Sky Sport. In streaming su Now e SkyGo.

Roma-Athletic Bilbao (giovedì 26 settembre, ore 21)

Reduce da una bella vittoria in campionato (3-0 all’Udinese) la Roma post De Rossi si ripresenta all’Olimpico fiduciosa e motivata. Anche per il nuovo tecnico, il croato Juric, si tratta di un esordio in una competizione europea. C’è poi la novità annunciata dai proprietari texani, cioè l’acquisizione del 94% dell’Everton, prestigiosa società di Liverpool, dal 1954 in Premier; un club che vanta un ricco palmares (anche 9 scudetti inglesi e 5 Coppe d’Inghilterra). La galassia dei Friedkin è dunque sempre più estesa: dalla serie A giapponese (Nagoya Grampus) alla quarta divisione francese (Cannes). Ma la Roma, hanno rimarcato Dan e Ryan, resta centrale. Formazioni da definire. La Roma rinuncerà (forse) a Pellegrini, in dubbio Cristante e Paredes. Si rivedono Konè e Soulè. L’Athletic fa sapere che potrebbe rinunciare al suo talento Nico Williams. Ma è solo pretattica? Diretta Sky Sporte Sky uno. In streaming su Now e SkyGo.