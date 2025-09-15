Al via martedì sera le Coppe Europee. Prima giornata. Tre giorni di grande calcio. Sette le squadre italiane impegnate nelle tre manifestazioni Uefa: quattro in Champions (Juventus, Inter, Atalanta, Napoli); due in Europa League (Roma e Bologna); la Fiorentina in Conference League, il terzo torneo europeo per importanza (quinta edizione).

La formula è la stessa dell’anno scorso, girone unico con tanto di classifica finale. Con due novità introdotte allo scopo di rendere sempre più avvincente la corsa a piazzarsi nelle posizioni più alte possibili della classifica. Il fine ultimo è quello di azzerare la possibilità di partite che abbiano poco o nulla da dire.

Champions ed Europa League hanno le stesse regole (36 squadre, un solo grande girone, 8 partite per ciascuna formazione, ciascuna unica, le prime otto agli ottavi). Per la Conference sono stati adottati gli stessi criteri ma con due partite in meno. La fase a girone unico partirà il 2 ottobre. Vediamo i match delle italiane.

Juventus-Borussia Dortmund

Partita di martedì, ore 21, e subito un match delicato. Il Borussia è una mina vagante, finalista l’anno scorso e uscita a testa alta col Barcellona.

Ajax-Inter

Gara in programma mercoledì, ore 21. La formazione olandese è al momento indecifrabile. Tanti giovani con un allenatore nuovo: John Heitinga.

Psg-Atalanta

Altro match del mercoledì sera, a Parigi, contro una squadra che vuole diventare il primo club francese a centrare il bis della Champions. Il PSG ha 8 suoi giocatori candidati al Pallone d’oro.

Manchester City-Napoli

La squadra di Conte giovedi 18 nella tana di Guardiola. Rosa è di primissimo livello. E in porta c’è Donnarumma. Al vertice dell’attacco il fenomeno Haaland.

Aston Villa-Bologna

Match di Europa League in programma giovedì sera ore 21. Dopo l’esperienza in Champions della scorsa stagione, gli emiliani possono far bene nel nuovo torneo europeo nonostante l’infortunio che li priverà di Immobile.

Nizza-Roma

Altra partita di Europa League in programma mercoledì 24 alle ore 21. Gasperini, che ha già vinto L’EL ( con l’Atalanta), ha molte alternative.

Fiorentina-Sigma Olomuc

Partita contro la squadra ceca in programma giovedì 2 ottobre. La Viola punta a un’altra finale. La squadra di Pioli è attrezzata per arrivare in fondo ancora una volta dopo quelle del 2023 e 2024. Le credenziali ci sono tutte: squadra rinforzata soprattutto dal centrocampo in avanti e con un allenatore che ha frequentato col Milan anche la Champions.