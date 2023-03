Al via la Tirreno-Adriatico, Filippo Ganna stravince la cronometro di Camaiore

È la settimana della Tirreno-Adriatico (6-12 marzo), classica del ciclismo italiano. Filippo Ganna ha stravinto la cronometro di Camaiore – prima tappa – con distacchi abissali. Dominio assoluto ad una media di 55,348 km/h. Ha percorso Il tracciato di 11,5 km in 12’28”. Secondo Kamna a 28”, terzo l’americano Sheffield a 31”. Tappa funestata dal maltempo.

Le tappe della Tirreno-Adriatico

Sette tappe, 1.170 km, 13.800 metri di dislivello, 25 squadre,174 corridori. Al via grandi di nomi come Van der Poel, Cavendish, Pidcock (vincitore sabato 4 marzo sulle Strade Bianche), Alaphilippe, Sagan, Adam Yates, Pinot, Geoghegan,Landa, Vlasov, Hindley, Grmay. E gli azzurri del momento: Filippo Ganna, Damiano Caruso, Ciccone, Formolo,Consonni, Nizzolo, Covi. Insomma, grande ciclismo. Prove generali per la Milano-Sanremo (sabato 18 marzo).

Dalla Versilia alla Riviera delle palme

Partenza da Lido di Camaiore (Lucca), arrivo a San Benedetto del Tronto. Dal litorale viareggino al lungomare marchigiano. Percorso molto vario in cui tutti hanno la possibilità di vincere: cronomen, velocisti, scalatori, corridori da classsiche. Ognuno ha dunque l’occasione per mettersi in luce. Ci sono tappe per tutti i gusti. Dalla cronometro d’esordio a Camaiore al trittico successivo, tre tappe sempre oltre i 200 km.

Venerdì 10 marzo la tappa regina

Da Morri d’Oro (Teramo) a Sarnano Sassonetto (Macerata). Una sequenza impressionante di salite e due GPM inframmezzati dal duro strappo di Santa Lucia (2,2 km al 6,3%) con arrivo a Sassonetto dopo 13 km di ascesa al 7,4%. E il giorno dopo, sabato 11, ci sono i Muri di Osimo (194 km con un circuito di 34 km da ripetere tre volte). L’arrivo a San Benedetto del Tronto riserva un finale adatto per una volata di gruppo.

Dove vederla in tv

La corsa dei 2 Mari sarà trasmessa ogni giorno in chiaro e anche a pagamento. Sui canali RAI la prima parte di ogni tappa sarà trasmessa su RaiSport HD per poi passare su RAI 2 per le ultime battute. In streaming su RAIPLAY. A pagamento diretta sui canali Eurosport, in Streaming su Discovery Plus.

Albo d’oro della Tirreno-Adriatico

Detentore del trofeo è Tadej Pogacar che ha vinto anche nel 2021; ma l’albo d’oro ha nomi importanti come: Simon Yates (2020), Roglic (2019), Quintana (2015, 2017) Alberto Contador (2014) e due volte consecutive Vincenzo Nibali (2012,2013). Indimenticabile la vittoria di Michele Scarponi (2009) e quella di Fabian Cancellara (2008).