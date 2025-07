Come Jannik Sinner, anche Carlos Alcaraz ha deciso di posticipare la partenza per il Nord America. Niente Masters 1000 di Toronto, dunque, ma direttamente Cincinnati per riprendere la corsa verso la vetta del ranking mondiale, attualmente occupata proprio dall’azzurro. Il giovane spagnolo, reduce da due mesi molto intensi, ha preferito recuperare energie a casa e prepararsi con calma per la seconda parte della stagione, dove avrà meno punti da difendere rispetto al suo rivale.

“Lo scorso anno dopo l’Olimpiade ho fatto fatica a esprimermi – ha dichiarato Alcaraz alla Gazzetta dello Sport –. Darò il massimo nei prossimi tornei per conquistare il maggior bottino possibile. So che a Sinner non importa se avrà tanti punti da difendere, lui è un gran lottatore che gioca sempre per vincere e non si fa condizionare da questo. Ma io sono pronto per la sfida, in questo momento il mio obiettivo principale è riprendermi la prima posizione del ranking”.

L’attenzione di Alcaraz è ora tutta rivolta agli Us Open, dove l’anno scorso fu eliminato a sorpresa dall’olandese Van de Zandschulp: “Mi sto preparando al meglio per arrivare al massimo della forma”.

Una rivalità forte, ma rispettosa

La rivalità tra Alcaraz e Sinner, oggi i due volti più promettenti del tennis mondiale, sembra destinata a segnare un’era. Ma nonostante le sfide accesissime, tra i due regna il rispetto e anche una sincera simpatia. “Questa rivalità è una grande cosa per il nostro sport – ha spiegato Alcaraz – perché invoglia le persone a guardare il tennis e a praticarlo. Le nostre sfide, come le ultime al Roland Garros e a Wimbledon, sono sempre molto attese. Più partite giocheremo contro, più persone coinvolgeremo. Ogni volta ci spingiamo oltre i nostri limiti”.

Il tennista spagnolo ha anche sottolineato il buon rapporto con l’azzurro: “Il tennis è uno sport particolare che permette di essere grandi rivali in campo e, allo stesso tempo, di rispettarsi. Io e Sinner siamo buoni amici, possiamo parlare di tante cose fuori dal campo. Ho grande rispetto per lui, è una bella persona, sono sicuro che riusciremo sempre a mantenere questo rapporto”.

Riflettendo sulle ultime sfide, Alcaraz ha ammesso: “A Parigi spesso ci penso e ancora non so come sia riuscito a ribaltare quella partita. A Wimbledon, invece, Jannik è stato straordinario”. Un equilibrio emotivo che Alcaraz attribuisce anche al lavoro con una mental coach: “Mi aiuta a gestire i pensieri negativi. Ho imparato che anche dalle sconfitte si può trarre insegnamento. L’importante è essere costanti e migliorarsi giorno dopo giorno”.