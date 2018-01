ALESSANDRIA – Domenica prossima, in occasione della gara casalinga con il Siena, i Grigi dell’Alessandria, come scritto a chiare lettere sul sito internet ufficiale del club, scenderanno in campo, prima della partita, con un Borsalino in testa.

Una scelta di condivisione, legame con il territorio e solidarietà alla difficile situazione dell’azienda che il Presidente Di Masi e la società hanno voluto manifestare per segnalare la vicenda alla città e a tutta l’Italia.

In segno di solidarietà con i 124 dipendenti della storica manifattura di Spinetta Marengo, ma anche una maniera per risvegliare l’orgoglio di tutta la città: domenica i grigi dell’Alessandria scenderanno in campo indossando un cappello Borsalino.