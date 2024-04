Calciomercato in fermento. Lo scudetto incassato lunedì 23 aprile dall’Inter con largo anticipo (è il 39esimo scudetto vinto dalla città di Milano) ha dato una accelerazione alla trattative in corso. In ebollizione tutti i club di serie A. Alcuni apertamente, altri sotto traccia.

Nessuno in ogni caso vuole aspettare l’apertura ufficiale (1 luglio) e chi ha giocatori impegnati con la Nazionale di Spalletti all’Europeo (14 giugno-14 luglio 2024) vuole risolvere eventuali operazioni di mercato prima che “Germania 2024” assorba uomini e sogni.

Scatenati i direttori sportivi e soprattutto gli agenti dei calciatori, alias i procuratori sportivi, noti per le loro pingui commissioni; ben 689 milioni per le sole trattative internazionali (dati Fifa). I club italiani pagano commissioni per oltre 170 milioni di euro (dati FIGC). E le casse delle società piangono. Tuttavia continua a mercanteggiare, al di qua e di là dell’Oceano. Ecco i principali calciatori nel mirino dei club.

Calciatori sudamericani

Caccia aperta soprattutto in Brasile e Argentina. Il Napoli ha sempre nel mirino il centrocampista Lo Celso, attualmente in forza al Tottenham. Il Milan di proprietà americana insegue Zirkzee olandese con radici sudamericane. Il brasiliano Felipe Anderson torna a casa (Palmeiras). Altri nomi nei taccuini come il centravanti jamaicano Trivante. Luis Murriel è passato all’Orlando City, Cabaral in Grecia.

Calciatori europei

La bomba dell’estate è trapelata in queste ore: Chiesa alla Roma, trattativa in corso. Lo vuole De Rossi. Lo cerca il nuovo direttore tecnico Burdisso. Il Napoli insegue anche Guido Rodriguez del Betis e Sudakov, 21 anni, dello Shakhtar. Il Milan potrebbe cedere Hernandez per 100 milioni; Theo è in rossonero da 5 stagioni.

Nel mirino tutti gli uomini di Spalletti a cominciare da Scamacca e Locatelli. Il Milan sostituirà l’allenatore Pioli con lo spagnolo Lopetegui ex Real Madrid e Ct della Spagna. L’Inter vuole migliorare un attacco già prolifico (79 gol) e trovare cambi per la super difesa ( (18 reti subite. zero in 17 partite).

Presto notizie da Juventus (finalista di Coppa Italia), Lazio (torna Simeone?), la Roma vuole trattenere Lukaku, il Genoa punta Tourè Idrissa da tre stagioni al Pisa, la Fiorentina sogna Nico Gonzalez , il Torino sta trattando Pinamonti del Sassuolo (6 stagioni nell’Inter), Andrea Pirlo vuole restare alla Samp. Sarà accontentato.