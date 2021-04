Alessandro Nasi per Andrea Agnelli alla Juventus? No, non si dimette Andrea Agnelli, la smentita della Juventus è ufficiale. Ma certo il flop della Superlega, il tentativo di scissione della “sporca dozzina”, praticamente abortito a 24 ore dal clamoroso annuncio, allunga l’ombra ingombrante di un successore sul presidente della Juventus.

Alessandro Nasi per Andrea Agnelli alla Juventus? La scelta di Elkann

Il Corriere della Sera ha individuato in Alessandro Nasi la scelta di John Elkann per sostituire il cugino Andrea Agnelli. Un altro cugino, Nasi fa parte della famiglia, manager e uomo-azienda ma senza aureole glamour. Eccezion fatta per il legame con Alena Seredova, ex moglie di Gian luigi Buffon.

Alessandro Nasi chi è

Attualmente è presidente di Comeau, azienda che opera nel campo della robotica industriale e che fa parte del gruppo Stellantis. Le note del curriculum dicono che ha 46 anni, metà dei quali trascorsi negli Stati Uniti,.

Laurea Torno, tirocinio e formazione a Wall Street, esperienze nelle banche di investimento più prestigiose, come Merril Lynch e Jp Morgan.

Quindi l’inserimento nella squadra di Sergio Marchionne che lo apprezzava, al punto di risultare tra i papabili alla guida dell Ferrari.

Via anche Paratici-Nedved, dentro Del Piero-Trezeguet

Agnelli pagherebbe non solo la figuraccia Superlega, il danno reputazionale (da Ceferin in giù gli hanno rinfacciato menzogne e doppia faccia).

Nella sua gestione, il debito cattivo non è stato alleggerito dagli investimenti di debito buono (l’operazione Ronaldo non ha invertito la tendenza nell’aumento dei ricavi). Il ribaltone coinvolgerebbe anche l’attuale management: via Paratici-Nedved, dentro, si sussurra, Del Piero alla vicepresidenza e Trezeguet come direttore sportivo.