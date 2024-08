Alex Del Piero pensione dorata: vita da star hollywoodiana a Los Angeles, che lavoro fa oggi

Alex Del Piero, leggenda della Juventus, oggi vive a Los Angeles insieme alla sua famiglia: ecco cosa fa nella città californiana.

Alex Del Piero è stato uno dei campioni più amati della Juventus,. Giunto in maglia bianconera quando era giovanissimo, con il suo talento conquistò l’avvocato Gianni Agnelli che, per lui, coniò il soprannome di “Pinturicchio”. Con la maglia bianconera, sotto la guida di Marcello Lippi, ha vinto tutto ciò che poteva vincere: scudetti, Champions League, Coppa Intercontinentale e tanto altro. Il numero 10 della Juventus, però, è stato una bandiera anche della Nazionale Italiana contribuendo, nel 2006, alla vittoria dei Mondiali in Germania.

Dopo l’addio alla Juventus, prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo, Del Piero ha giocato nel club australiano del Sydney FC e, successivamente, con la squadra indiana del Delhi Dynamos con cui ha chiuso definitivamente l’attività agonistica. Il prossimo 9 novembre, Alex Del Piero spegnerà ben 50 candeline e il suo nome, ancora oggi, è amatissimo dagli amanti del calcio, ma cosa fa adesso Del Piero?

Alex Del Piero ristoratore dopo l’addio al calcio: dove si trova il suo locale

Sposato con Sonia Amoruso con cui ha avuto tre figli, Tobias nato a ottobre 2007, Dorotea nata a maggio 2009 e infine Sasha, nato a fine dicembre del 2010, oggi Del Piero vive a Los Angeles dove ha deciso di investire parte dei suoi guadagni in un locale. Appassionato di cucina, infatti, ha aperto un ristorante che si chiama “Numero 10” in cui la cucina è gestita dallo chef Fabio Ugoletti.

Il ristorante di “Pinturicchio” è famosissimo a Los Angeles ed è frequentato dalle star che vivono in città al punto da essere noto anche come The West Hollywood. Molto attivo sui social, l’ex calciatore pubblica spesso foto del suo locale in cui si mostra accanto alle più famose star di Hollywood come Julia Roberts, Johnny Depp e Arnold Schwarzenegger.

L’ex calciatore, inoltre, ha ormai totalmente sposato la vita californiana e, in un’intervista rilasciata al The Sun, ha svelato di aver acquistato una villa a Bel Air, uno dei quartieri più ricchi di Los Angeles in cui è stata ambientata anche la famosa serie tv “Willy, il principe di Bel Air” con un giovanissimo Will Smith nei panni del protagonista.

La villa in cui Del Piero ha deciso di vivere con la propria famiglia ha un valore di 5,5 milioni di dollari ed è dotata di ogni genere di comfort esattamente come tutte le residenze delle star. Una vita stellare quella di Del Piero che, pochi anni fa, ha vissuto anche un momento delicato per un malore improvviso.