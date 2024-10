Alice Campello, Morata è furioso: costretto a smentire tutto

La separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata continua a far discutere: l’ultima rivelazione costringe l’attaccante ad intervenire

È stato per mesi l’argomento più dibattuto nel mondo del gossip legato al calcio. La separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello ha occupato le pagine dei giornali per settimane ed ancora oggi è un tema che attira molta attenzione.

Sui motivi che hanno portato alla rottura se ne sono scritte e dette tante: dai tradimenti, sempre smentiti dalla ex coppia, a presunti litigi in campo, fino ad arrivare al no di Alice Campello al trasferimento al Milan di Morata. Tutte indiscrezioni che i diretti interessati non hanno mai confermato, anzi che spesso hanno smentito.

Il calciatore del Milan di recente si è concesso ad un’intervista molto intensa, in cui ha rivelato di aver sofferto di depressione e di attacchi di panico, ribadendo anche il suo amore verso la moglie, nonostante le incomprensioni abbiano portato i due a percorrere ormai strade diverse. Un affetto rimasto immutato che mal si concilia con l’ultima indiscrezione sui rapporti della coppia e sui motivi dell’addio.

Rottura tra Alice Campello e Morata: tutto falso

È Alexia Rivas a raccontare quel che sarebbe stato l’avvenimento alla base della decisione della coppia di dirsi addio.

Tutto nascerebbe dalla presunta volontà di Alice Campello di escludere la famiglia di Alvaro Morata dalla loro vita, tanto che il calciatore per 9 lunghi anni non ha cenato con i genitori. Una situazione che avrebbe poi portato alla rottura definitiva avvenuta subito dopo la finale degli Europei vinti dalla Spagna.

Una serata che l’attaccante del Milan avrebbe voluto condividere, anche sul terreno di gioco, con la sua famiglia, un desiderio negato dalla Campello: “Alice gli ha risposto – racconta sempre Alexia Rivas – che lei e la sua famiglia non si sarebbero riunite nello stesso posto“. Sarebbe stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando poi alla decisione di dirsi addio.

Una ricostruzione che ha fatto infuriare Alvaro Morata, tanto da spingerlo a smentire tutto. Così contattato dal giornalista Javi de Hoyos, il calciatore del Milan ha voluto chiarire l’intera vicenda, spiegando di non essersi mai sentito controllato dalla moglie e che non ha mai avuto la sensazione che questa provasse ad allontanarlo dalla sua famiglia. Capitolo chiuso, come chiusa è la loro storia: l’ultima storia della Campello con un video di Ronaldo dimostra che anche lei ha voltato pagina.

Certo non mancheranno nuove indiscrezioni sul rapporto tra Campello e Morata e sulla rottura di un matrimonio e di una relazione che per anni ha rappresentato per tutti un esempio da seguire.