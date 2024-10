Alice Campello volta pagina, il video con Ronaldo dice tutto

Alice Campello si mette alle spalle il matrimonio con Alvaro Morata: il video con Ronaldo è un messaggio molto chiaro

Da mesi sono nell’occhio del ciclone e le ultime rivelazioni non fanno altro che aumentare l’interesse (in qualche caso eccessivo) nei loro confronti. Alice Campello e Alvaro Morata nei mesi scorsi hanno messo fine al loro matrimonio: dopo anni insieme, dopo quattro figli, la coppia ha capito che era il momento di mettere un punto alla loro storia, per evitare che le continue incomprensioni finissero per rovinare anche i bei ricordi del loro rapporto.

L’annuncio pubblico, con tanto di spiegazione, non è servito a frenare i gossip sul conto dei due: continue indiscrezioni per settimane sono circolate sui (presunti) veri motivi che hanno portato alla rottura. Tradimenti (sempre smentiti dalla ex coppia), la festa degli Europei che la Campello avrebbe voluto più ristretta, la voglia di lei di restare in Spagna e non tornare in Italia. Se ne sono dette di tutte, anche che Alice Campello fosse pronta a tornare da lui. Ora però anche l’influencer veneta sembra pronta a voltare pagina e lo dichiara pubblicando un video con Cristiano Ronaldo che è un messaggio eloquente.

Alice Campello va oltre Morata: il video di Ronaldo

Sulle sue storie Instagram la donna ha pubblicato un estratto di una vecchia intervista di Cristiano Ronaldo. Un filmato nel quale le parole che pronuncia il campione portoghese sembrano proprio rappresentare un messaggio sulla decisione della Campello di voltare pagina e mettere definitivamente in archivio la storia con Alvaro Morata.

Nel filmato CR7 pronuncia frasi come: “La vita continua, il passato è passato e non ritorna mai“. Quindi ancora: “Il presente è il miglior regalo che abbiamo nella nostra vita, il presente – le frasi di Ronaldo nel video – . Perché non sai quello che succederà domani, non lo sai. Io non lo so e tu non lo sai, quindi vivi il presente“.

Il significato delle parole è stato interpretato proprio come un messaggio che la Campello ha voluto lanciare per chiudere con il passato e iniziare a guardare al futuro. Un po’ come fatto dallo stesso Morata che in un’intervista rilasciata in Spagna nei giorni scorsi ha raccontato i suoi giorni più difficili, quelli in cui ha dovuto fare i conti con la depressione e gli attacchi di panico. Giorni complicati che lo hanno spinto ad allontanarsi dalla Spagna e a cercare rifugio in Italia per mettersi tutto alle spalle.