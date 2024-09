“Vuole tornare da lui”, la rivelazione spiazza: cosa sta succedendo

Arriva una nuova rivelazione sulla rottura della coppia: lei vuole tornare da lui, ma c’è la risposta netta e definitiva, cosa sta succedendo.

Indietro non si torna. La separazione più chiacchierata dell’estate non avrà nessun lieto fine o almeno non immediato. Non c’è la volontà di tornare insieme, di ricostituire la coppia che per anni ha fatto ‘sognare’. Resta l’affetto, la voglia di pensare ai figli, ma nessun marcia indietro: tra Alvaro Morata e Alice Campello la rottura è insanabile, nonostante le ultime indiscrezioni e le immagini pubblicate da qualche rivista spagnola.

I due, infatti, sono stati immortalati insieme a Madrid, ma la foto non rappresenta nessun indizio su un possibile riavvicinamento. L’attaccante del Milan e l’influencer veneta hanno scelto di andare insieme ad accompagnare i figli nel loro primo giorno di scuola, tenendo fede alla promessa di mettere il bene dei quattro bambini sopra ogni cosa.

Così è stato, anche se in Spagna ci hanno ricamato parecchio sopra, pubblicando le immagini in prima pagina e raccontando della possibilità che i due stessero pensando ad un ritorno insieme. Niente di tutto questo, anzi: sempre dalla Spagna arriva una nuova rivelazione che spiazza tutti e che racconta quel che sta succedendo nella (ex) coppia.

Morata e Campello, lite dopo gli Europei: niente ripensamento

Per Alvaro Morata e Alice Campello non c’è possibilità di ritorno insieme, almeno non nell’immediato. La rottura è insanabile stando a quanto raccontato da Alexia Rivas, cronista spagnola che, al program ma Vamos a ver, è entrata nei dettagli di quel che sta succedendo alla coppia.

Secondo la Rivas, i due stanno cercando di preservare il bene dei figli, ma anche di “trascorrere meno tempo insieme perché il loro rapporto è rotto“. Una decisione del calciatore visto che, stando a quanto riferisce sempre la giornalista, “Alice vuole tornare da lui“. Morata però è di diverso avviso, deciso ad andare avanti da solo: “Il loro rapporto è rotto dopo la lista agli Europei” la rivelazione.

Infatti, Alexia Rivas nei giorni scorsi ha ricostruito i motivi della fine del rapporto tra Morata e Campello, addossando la responsabilità ad una presunta lite che sarebbe scoppiata sul terreno di gioco dopo la vittoria degli Europei da parte della Spagna. Tutto sarebbe nato per la volontà del calciatore di far partecipare alla festa per la vittoria anche i suoi genitori, i suoi fratelli e suo cugino, con la Campello che si sarebbe opposta.

Da qui la discussione davanti a tutti che avrebbe segnato il punto di non ritorno per la coppia. Queste le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna dove escludono un ripensamento da parte di Morata: la rottura è, al momento, insanabile, nonostante Alice Campello sarebbe pronta a tornare da lui.