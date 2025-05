Per Jannik Sinner c’è da fare i conti con le difficoltà dopo il ritorno in campo: Roma in allarme, sarebbe un vero disastro

Jannik Sinner ci prova. Il numero 1 al mondo non ha certo intenzione di abbandonare l’idea di tornare con una vittoria. Del resto gioca a casa sua ed è trascinato da un pubblico che lui stesso ha definito incredibile.

Si è fatto sentire il Foro Italico quando Jannik aveva bisogno di supporto nelle prime uscite dopo i tre mesi di sospensione. Si è fatto sentire ed ha trascinato il campione altoatesino verso il successo. Ora però la strada si fa in salita perché Sinner affronterà un esperto della terra rossa e dovrà dimostrare di essersi tolto di dosso la ruggine dei tanti giorni di inattività. Non sarà semplice per il 23enne arrivare fino in fondo a Roma e, anzi, c’è da mettere in conto anche qualche brusca caduta nelle prossime uscite.

Lo spiega Paolo Bertolucci in un articolo sulla ‘Gazzetta dello Sport’ nel quale commenta il ritorno in campo di Sinner e guarda avanti, spiegando che bisogna mettere in preventivo qualche battuta d’arresto dolorosa: una vera mazzata per i tifosi che a Roma si aspettano il successo italiano.

Sinner, Bertolucci: “Arriveranno delle cadute”

Analizzando la prestazione di Sinner al debutto contro Navone, Bertolucci sottolinea come il tennista abbia “riacquistato la serenità perduta nell’ultimo anno trascorso sotto il peso micidiale di una vicenda che poteva sottrargli definitivamente il piacere del tennis“.

Inoltre spiega che è stato importante tornare a Roma che gli ha garantito un sostegno fondamentale: Bertolucci evidenzia che Sinner “è stato avvolto da un calore quasi familiare” e che “la passione del pubblico gli ha fatto subito dimenticare le ombre del bruttissimo periodo passato“. Questo però non significa che sarà tutto rose e fiori: nonostante il talento di Sinner, è inevitabile che i tre mesi di squalifica si facciano sentire e che nel percorso ci saranno degli imprevisti da mettere in conto.

Lo dice chiaramente Bertolucci e avvisa su quel che dovrà essere la reazione ad eventuali e dolorosi inciampi: “Non si dovranno considerare un disastro le eventuali cadute che il cammino appena intrapreso potrebbe mettergli di fronte. E che arriveranno, come lui stesso è consapevole“. Un avvertimento chiaro, un modo di dire che l’affetto non deve poi trasformarsi in pretesa di successo perché Sinner ha bisogno di godersi il cammino, inciampi compresi, che lo può portare nella storia del tennis.