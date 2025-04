Massimiliano Allegri è pronto a ripartire e arriva l’annuncio che svela quali sono i piani del tecnico livornese: scelta la squadra

Eppur si muove. In mezzo ad un finale di stagione avvincente, con il campionato che deve ancora dare quasi tutti i verdetti e le italiane che potrebbero arrivare in fondo nelle competizioni europee, si intravedono già tracce di mercato.

Le società si stanno già muovendo, soprattutto quelle che devono decidere l’allenatore del prossimo anno e non sono certo poche. Tra queste ci sono anche le big: Juventus, Milan, Roma, tutte sono a caccia di un mister per l’anno che verrà. Tra i nomi più chiacchierati c’è anche quello di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese sta ormai terminando la sua stagione di pausa dopo la fine dell’esperienza alla Juventus ed è pronto a tornare in pista.

Con quale squadra lo farà? Di club interessati non ne mancano anche in Italia. Si è vociferato di Roma, si è parlato molto di Napoli (in caso di addio di Conte), ma soprattutto di Milan. E sono proprio i rossoneri la squadra al momento favorita per Allegri.

Allegri al Milan, la rivelazione di Ravezzani

A dirlo è il giornalista Fabio Ravezzani che è intervenuto a Telelombardia ed ha fatto chiarezza sulle voci su Allegri.

Ravezzani ha raccontato di aver raccolto la confidenza fattagli dall’entourage di Allegri secondo cui il tecnico “si dice convinto, secondo questa fonte molto molto affidabile, che l’anno prossimo allenerà il Milan“. Un ritorno in rossonero dunque per il tecnico livornese che al Milan ha già vinto uno scudetto prima di passare poi alla Juventus (e vincerne altri cinque). Per averne conferma bisognerà però aspettare ancora qualche settimana.

Due gli aspetti importanti che frenano un annuncio immediato: in primo luogo il Milan deve ancora decidere chi sarà il direttore sportivo e senza questa figura non verrà presa alcuna decisione definitiva ufficiale sul nuovo allenatore. In secondo luogo la squadra è ancora in corsa, se non per un posto Champions, almeno per un posto in Europa e soprattutto per la coppa Italia. Soltanto dopo, dunque, potrà arrivare l’annuncio ufficiale sul nuovo tecnico del Milan.

Potrebbe essere Allegri, un profilo di esperienza e di alto livello, l’uomo scelto per provare a rilanciare la formazione rossonera reduce da una stagione ben al di sotto delle aspettative. Che, nei piani della società, non dovrà più ripetersi.