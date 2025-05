Massimiliano Allegri al centro del mercato delle panchine, ma non soltanto: c’è chi lo vuole e chi, invece, lo distrugge

Allegri e Conte. Sono loro gli allenatori più cercati del momento. Il livornese è reduce da un anno di pausa, uno stop forzato dopo l’esonero dalla Juventus che ha messo fine alla sua seconda esperienza bianconera.

Ora il suo nome è tornato in auge: il Milan lo cerca da mesi, è lui uno dei nomi più caldi per la panchina rossonera che dopo Fonseca e Conceicao, in estate cambierà quasi certamente ancora padrone. Allegri potrebbe rappresentare il profilo giusto per una società che ha bisogno di rilanciarsi dopo una stagione da incubo, nonostante la Supercoppa vinta e la finale di Coppa Italia da giocare.

Milan, ma non solo. Allegri, infatti, è anche il candidato numero 1 per la panchina del Napoli nel caso in cui Conte dovesse lasciare gli azzurri. L’incontro tra il tecnico salentino e De Laurentiis è atteso a breve e farà capire quel che accadrà: si continuerà insieme, provando a ripetere lo splendido campionato di quest’anno (al di là di come finirà), oppure l’allenatore deciderà di non poter fare meglio e lascerà la Campania, magari tentato dalla corte della Juve e dello stesso Milan? Dovesse prevalere la seconda ipotesi, ecco che De Laurentiis busserebbe quasi sicuramente alla porta di Allegri, con il quale è da tempo in ottimi rapporti.

Allegri, tra Milan e Napoli: rispunta Ambra

Una big per Allegri, dunque, dovrebbe arrivare quest’estate e consentire all’allenatore di tornare in panchina in Serie A e farlo dalla porta principale: lottando per il vertice.

Dal punto di vista sportivo, dunque, le cose potrebbero mettersi bene per l’ex Juventus che viene però ‘distrutto’ da alcune dichiarazioni ritornate a galla negli ultimi giorni. Il riferimento è ad Ambra Angiolini, ex di Allegri: i due si sono lasciati non in maniera ‘pacifica’ e l’attrice non ha risparmiato frecciate al tecnico.

Una delle ultime dichiarazioni di Ambra è tornata a galla negli ultimi giorni e riguarda anche Allegri: “Ad eccezione del padre dei miei figli, forse i miei uomini erano dei casi umani. Non interessavano a nessuna“. Una frecciata che ha come destinatario anche l’allenatore livornese che incassa ed intanto aspetta il suo futuro. Il passato, in tutti i sensi, è ormai alle spalle. È tempo di guardare al futuro: Milan, Napoli o qualche altra sorpresa, Allegri aspetta la prossima avventura.