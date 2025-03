Per Allegri si avvicina il possibile ritorno in panchina, ma intanto le frasi che arrivano su di lui non sono certo tenere: distrutto in diretta

In attesa della panchina giusta. Massimiliano Allegri vive così il suo anno da disoccupato: dopo la rottura con la Juventus, il tecnico è rimasto a spasso questa stagione in attesa della chiamata che gli consentisse di tornare in sella.

Ha detto no all’Arabia Saudita che lo ha contattato anche di recente ed aspetta la giusta offerta per ripresentarsi in panchina, pronto a lanciare via la giacca come da sua abitudine. Il momento si sta per avvicinare: da settimane si mormora di un possibile ritorno al Milan, con la società rossonera che in estate saluterà Conceicao per iniziare un nuovo progetto, possibilmente più vincente rispetto al disastro di quest’anno. L’alternativa per Allegri porta alla Roma, dove però Ranieri sta facendo così bene da far pensare a qualcuno che la cosa migliore sia convincerlo ad abbandonare i propositi di addio alla panchina e proseguire anche il prossimo anno.

Per Allegri dunque il momento delle decisioni sta per arrivare e l’ipotesi più concreta al momento quella di un ritorno al passato, sponda rossonera. Un passato che torna anche nella vita privata con le ultime dichiarazioni dell’ex compagna del tecnico, Ambra Angiolini, che sono una stilettata. L’attrice è stata fidanzata con l’allenatore per cinque anni, dal 2016 al 2021 prima di un addio raccontato come disastroso, tanto che la stessa Angiolini disse in un’intervista di aver avuto bisogno di 12 mesi di psicoterapia.

Allegri distrutto da Angiolini: salva solo Renga

L’attrice ha parlato nel corso della conferenza stampa per la presentazione del film BFF. Best Friends Forever, ed ha toccato anche argomenti personali come le proprie storie d’amore passate, non risparmiando frecciate a quelli che sono stati i suoi ex amori.

In particolare ad Ambra è stato chiesto se ha mai avuto delle amiche rivali e la sua risposta è stata chiara: “Mai avuto amiche rivali, forse i miei uomini – ad eccezione il padre dei miei figli – erano talmente casi umani che nessuno li voleva“.

Una bordata in piena regola contro il tecnico toscano, ma anche contro gli altri ex di Ambra che salva soltanto Francesco Renga, il padre di Jolanda e Leonardo. Le parole dell’Angiolini non sono dunque per niente tenere nei confronti dei suoi ex e le sue dichiarazioni hanno fatto parecchio rumore, sollevando anche molta curiosità e discussione.