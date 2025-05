Massimiliano Allegri è il nome caldo per la panchina della big: in diretta arriva l’annuncio, ormai è tutto fatto

È un maggio caldo e non certo per le temperature. La Serie A vive il suo rush finale con un’incredibile bagarre per la zona Champions e una corsa scudetto ancora tutta aperta tra Napoli ed Inter. In tutto questo, senza dimenticarsi la finale tra i nerazzurri e il Psg programmata a fine maggio, le big del nostro campionato si portano anche avanti e programmano il futuro.

Una necessità anticipare alcune decisioni visto che per molte l’estate sarà anche il momento del cambio di panchina. Juventus, Milan, Roma, forse Napoli: è previsto un bel via vai di allenatori quest’estate e tra i nomi più caldi c’è quello di Massimiliano Allegri.

Fermo ormai da un anno, con l’esonero dalla Juventus arrivato dopo la vittoria della coppa Italia, il tecnico toscano piace a tante big: il Milan vorrebbe riprenderlo, sperando nella sua capacità per rilanciare una squadra in difficoltà; la Roma ci pensa ed è difficile ipotizzare che nella lista consegnata da Ranieri e Ghisolfi ai Friedkin non ci sia anche il suo nome. Nome che compare anche sulla lista del Napoli nel caso in cui Conte dovesse decidere di andare via. De Laurentiis ha un ottimo rapporto con Allegri e già in passato ha provato a portarlo in azzurro.

Allegri al Milan, l’annuncio dell’ex presidente

Ci potrebbe provare anche questa volta ma, stando alle indiscrezioni che arrivano, anche questa volta potrebbe non riuscirci.

Il destino di Allegri sarebbe, infatti, già deciso: niente Napoli, niente Roma, ma un ritorno al Milan. L’annuncio lo ha dato Fabio Ravezzani parlando a TMW e svelando le parole di un ex presidente di Serie A: “C’è stata una confidenza di un personaggio noto, un ex presidente di Serie A, che ha parlato con Allegri e ha detto che andrà al Milan“.

Tutto fatto dunque? Beh, non proprio perché anche Ravezzani lascia una porta aperta ad altre soluzioni: “Il Milan ci ha però abituato a cose… – dichiara il giornalista –. Anche se resto dell’idea che sia la soluzione migliore per i rossoneri“. Per sapere se sarà realmente anche quella scelta bisognerà attendere qualche settimana. Mercocledì prossimo c’è la finale di coppa Italia e soltanto dopo si potrà capire se Conceicao sarà veramente messo alla porta dal Milan e se, allo stesso tempo, il prescelto sarà realmente Massimiliano Allegri.