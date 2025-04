Massimiliano Allegri è uno degli allenatori più corteggiati in vista della prossima stagione: l’annuncio fa impazzire i tifosi

È uno degli uomini più corteggiati del momento, uno dei nomi più caldi in vista della già torrente estate 2025 delle panchine di Serie A. Massimiliano Allegri è pronto a ripartire. L’anno sabbatico che si è concesso dopo l’esonero dalla Juventus è ormai terminato e la sua voglia di tornare in panchina è cresciuta in questi mesi.

Non vuole più stare a guardare Allegri, vuole tornare in prima linea, magari anche per dimostrare che è tutt’altro bollito come invece qualcuno dice dopo la sua ultima esperienza bianconera. Un’esperienza deludente, ma non soltanto per colpa sua a giudicare dai risultati della squadra in questa stagione. Ora però la Juve è un capitolo da archiviare e mettere nel cassetto dei ricordi, mentre il futuro potrebbe essere anche un ritorno al passato.

C’è il Milan che pensa ad Allegri per rilanciarsi, lì dove il tecnico livornese ha vinto già uno scudetto. Ma non soltanto il club rossonero, perché di big potenzialmente alla ricerca di nuovi allenatori ce ne sono diversi. Potrebbe esserci il Napoli, se Conte dovesse lasciare, e De Laurentiis ha da sempre un debole per lui. Ma ci sarà sicuramente la Roma, con Claudio Ranieri che lascerà la panchina a fine anno per spostarsi dietro la scrivania. Proprio l’attuale tecnico giallorosso sta lavorando al nuovo allenatore e dopo il derby si è lasciato andare ad una battuta su Allegri.

Roma, Ranieri scherza su Allegri: chi sarà il nuovo allenatore

Dopo aver pareggiato 1-1 con la Lazio, il tecnico della Roma Claudio Ranieri in conferenza stampa ha dovuto rispondere anche alle domande sul futuro allenatore.

Tra queste, una anche sull’ex tecnico della Juventus: “Anni fa intervistai Allegri qui a Roma, lo ritroverò la prossima volta?” la domanda di un giornalista che ha aperto il simpatico siparietto con Ranieri. “Credo di sì. Con la maglia della Roma? No, questo non lo so, mannaggia a te! – la risposta, ridendo, data dall’allenatore capitolino – Se trova squadra in Italia certo che lo troverà“.

Soltanto una battuta però, perché Ranieri torna serio e specifica: “Non parlerò più del prossimo allenatore, voglio solo un tecnico che sappia guidare la Roma“. Messaggio chiaro, meno il nome di chi sarà a guidare i giallorossi il prossimo anno. Allegri, al momento, non sembrerebbe essere il candido in prima fila, anche se i Friedkin sono abituati a sorprendere.