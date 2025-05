Massimiliano Allegri può tornare in panchina dalla porta principale: niente Napoli e Milan, c’è una big nel futuro del tecnico livornese

Il ritorno di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese freme in attesa di capire se il prossimo anno potrà tornare in panchina. Dopo l’esonero traumatico dalla Juventus dello scorso maggio, Allegri ha vissuto un anno senza calcio. Una pausa che non può che aver fatto bene ad un allenatore che nelle ultime stagioni aveva vissuto momenti complicati e carichi di tensione.

Ora però è tempo di tornare e il suo futuro potrebbe decidersi nelle prossime settimane. Il nome dell’ex bianconero è da tempo accostato al Milan, anche se i rossoneri sono ancora alle prese con la scelta del nuovo direttore sportivo. Allegri è nome caldo anche per il Napoli nel caso in cui, come sembra, Conte decida di andare via (destinazione Juventus?). L’opzione Roma si è, invece, un po’ raffreddata negli ultimi giorni, ma le pretendenti si arricchiscono di un altro nome importante.

Potrebbe essere lontano dall’Italia il futuro di Massimiliano Allegri: il suo profilo, infatti, è in cima alle preferenze di una delle grandi di Spagna, l’Atletico Madrid.

Allegri all’Atletico, via Simeone: Milan e Napoli che fanno?

A parlare del toscano come di un possibile sostituto di Diego Simeone è il portale spagnolo ‘El Gol Digital’. Stando a quanto scritto, dopo una stagione senza trofei e mai in lotta per la Liga, l’Atletico potrebbe mettere fine all’esperienza ultra decennale del Cholo sulla proprio panchina.

La dirigenza sta riflettendo e starebbe valutando anche i possibili sostituti. Uno di questi sarebbe Allegri che ha l’esperienza adatta per gestire una transizione complicata come sarebbe il post-Simeone a Madrid. Inoltre, l’allenatore italiano avrebbe un tipo di gioco simile a quello del Cholo, rendendo così il passaggio meno traumatico. Il suo profilo è in lista insieme a quelli di Unai Emery e di Marco Silva, attualmente sulla panchina rispettivamente di Aston Villa e Fulhan.

Dovesse davvero essere l’Atletico il futuro di Allegri, Milan e Napoli dovrebbero guardare ad altri allenatori. I rossoneri potrebbero affondare il colpo su Maurizio Sarri, un altro dei nomi accostati nella caccia al tecnico, mentre gli azzurri potrebbero provare a strappare Italiano al Bologna oppure puntare su Gasperini, da sempre apprezzato da De Laurentiis. Tutto in ballo, ad ogni modo, con Allegri che può essere il direttore d’orchestra: il valzer delle panchine sta per partire.