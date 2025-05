La Juventus deve scegliere il nuovo allenatore ed arriva l’annuncio ufficiale che fa scatenare la polemica: cosa è successo

Un finale di campionato thrilling, tutti i verdetti ancora da dare eppure si fa fatica a non pensare al futuro. Sembra assurdo ma nonostante uno scudetto ancora da assegnare, un posto Champions da conquistare con una lotta che coinvolge almeno quattro squadre e due retrocessioni ancora da stabilire, già si inizia a parlare di calciomercato.

Assurdo, ma mica tanto se si volge lo sguardo un po’ più in là e si va a vedere quel che dovrebbe succedere dopo il 25 maggio: Juventus, Milan, Roma, forse Napoli, tutte pronte a cambiare allenatore. Ed allora è normale che si parli (anche) di questo con i bianconeri a prendersi la scena: a Torino sono stanchi di delusioni e piazzamenti, per chi fa del “Vincere è l’unica cosa che conta” il proprio motto, lottare per il quarto posto non può essere sufficiente.

Così dopo il fallimento di Thiago Motta, Tudor non ha convinto tutti alla Continassa ed allora ecco un nuovo allenatore. Altro giro, altra corsa per la panchina della Juventus, con un’idea che prende corpo sempre di più: affidarsi a chi a Torino ha già vinto. Il nome e cognome è facile da intuire: Antonio Conte. La soluzione sembra essere proprio lui ed è su di lui che arriva l’annuncio che fa scatenare la polemica.

Conte alla Juventus, annuncio e smentita: cosa è successo

Tutto nasce da una presunta frase che Lele Oriali avrebbe pronunciato ad alcuni amici. “Questa volta non posso andare dove va lui” la dichiarazione che – come riportato dal quotidiano ‘La Verità’ – il dirigente del Napoli avrebbe fatto, lasciando intendere quindi un approdo alla Juve di Conte, lì dove Oriali da interista non potrebbe proprio seguirlo.

Una frase che è stata però immediatamente smentita dal Napoli con un comunicato in cui si legge che “Il signor Gabriele Oriali fa sapere di non aver mai pronunciato la frase “Questa volta non posso andare dove va lui”, che avrebbe riferito a presunti amici di Milano e Coverciano“. Finita qua? Non proprio perché, al di là della versione ufficiale, Conte è davvero nel mirino della Juventus. Il suo futuro però si deciderà soltanto dopo la fine del campionato, al termine di un faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis. Se il patron del Napoli non riuscirà a convincere il tecnico della bontà del suo progetto, l’addio sarebbe scontato e l’ipotesi Juventus darebbe la più probabile. Senza Oriali e su questo non c’è smentita che tenga.