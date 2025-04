Per Roma e Milan sta per arrivare il momento di scegliere il nuovo allenatore: arriva l’annuncio, la decisione è già stata presa

C’è ancora qualcosa in palio in questo finale di stagione per Milan e Roma, anche se il futuro prende il sopravvento. I rossoneri, con il posto Champions ormai quasi irraggiungibile, devono provare a vincere la Coppa Italia per salvare la stagione; i giallorossi, invece, possono ancora tentare l’impresa di raggiungere il quarto posto.

Entrambe le società però sono già proiettate sulla prossima stagione: c’è da cambiare molto, viste le difficoltà dell’annata che sta per concludersi, soprattutto c’è da scegliere il prossimo allenatore. Conceicao non ha convinto il Milan e il nuovo ds (Tare è il principale favorito) avrà come primo compito una decisione molto importante: scegliere il nuovo tecnico a cui affidare il rilancio della squadra.

Compito di cui si è fatto carico a Roma Claudio Ranieri: da giugno il tecnico di Testaccio svestirà i panni di allenatore per vestire quelli di dirigente e sta lavorando proprio alla scelta di chi dovrà guidare la squadra capitolina. Una scelta che vede in campo diversi profili che accomunano Milan e Roma, anche se arriva l’annuncio che chiarisce una cosa: tra le due società la scelta è già stata fatta.

Milan o Roma, Ancelotti fa la sua scelta

Intervenuto a TiAmoCalciomercato, sul canale Youtube di Calciomercato.it, l’intermediario di mercato Ivan Reggiani si è soffermato proprio sulle scelte di Milan e Roma in panchina.

Una scelta che vede tra i papabili anche Carlo Ancelotti che a fine anno potrebbe lasciare il Real Madrid. Il tecnico emiliano ha sempre detto che la sua carriera di club terminerà al Bernabeu, ma una nuova esperienza in Italia potrebbe fargli cambiare idea e secondo Reggiani c’è una sola squadra che potrebbe tentarlo.

Così l’intermediario spiega che per la Roma uno dei nomi in ballo è quello di Gasperini – nonostante le smentite di Ranieri -, ma che l’attuale tecnico dell’Atalanta dovrà vedersela con Ancelotti. “Ha nel suo DNA e nel suo cuore la Roma, anche più del Milan – le sue dichiarazioni – , perché ha passato lì le stagioni più belle della vita. Ha questo sogno nel cassetto e questo sarà il suo primo obiettivo“.

Ancelotti possibile nuovo allenatore della Roma dunque, con il Milan che potrebbe puntare su un altro profilo di grandissima esperienza come Massimiliano Allegri. Per sapere se andrà davvero così non bisognerà aspettare molto, il tempo delle decisioni per giallorossi e rossoneri è ormai alle porte.