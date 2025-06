Clamoroso! Luca Cordero di Montezemolo torna ai motori. A 77 anni entra nel CDA di Woking McLaren Atomitive ma non si occuperà di Formula Uno ma solo di auto stradali. La notizia shock è piombata nel Circus come una folgore a ciel sereno. Un vero e proprio colpo di scena. È vero che in Bahrain era stato immortalato abbracciato al team principal McLaren, cioè l’ex ingegnere di Maranello Andrea Stella, 57 anni, una carriera stellare al fianco di Schumacher, Raikkonen,Alonso, Valentino Rossi prima di passare alla scuderia britannica. Ma è altrettanto vero che quell’abbraccio era stato interpretato come un semplice gesto di amicizia e cortesia. Niente di più.

Nessuno, neanche ipoteticamente, immaginava che l’ex presidente del Cavallino si mettesse in gioco dopo l’esperienza in Ferrari. Ed invece Montezemolo ha sorpreso tutti con una decisione assolutamente inattesa e sorprendente. Accortosi del trambusto creato, l’uomo dei sogni Ferrari, si è affrettato a dire: ”Ma il mio cuore è, e resterà, sempre Rosso”. Va sottolineato, ripetiamo, che quello di Montezemolo non sarà un ritorno in Formula 1, o più in generale nell’ambito del Motorsport, ma si limiterà ad una consulenza del marchio inglese.

Una vita in Ferrari

Luca Di Montezemolo, bolognese, 77 anni, è stato presidente della Ferrari dal 1991 al 2014. Con il Cavallino ha conquistato 14 Mondiali (6 piloti e 8 costruttori) di F1 lavorando al fianco di piloti leggendari. È stato anche al vertice di Fiat, Maserati, Confindustria e Alitalia. Oltre ad aver fondato Italo. Va ricordato che è stato anche vicepresidente di UniCredit e fondatore in politica di Italia Futura. Da venerdì 27 giugno fa parte della Holding Mc Laren.

Una gestione con la Rossa indimenticabile

Fa un certo effetto oggi vedere l’uomo simbolo dei trionfi Ferrari far parte di una scuderia inglese seppur prestigiosa. Sotto la sua gestione ha vinto 2 Mondiali Piloti con Niki Lauda (1975, 1977) e 3 Mondiali Costruttori consecutivi (75-76-77). Dopo una parentesi in Fiat (relazioni esterne) è tornato a Maranello nel 1991, dopo 14 anni di attività imprenditoriali extra motoristiche. È stato lui a scegliere Jan Todd e riportare la Rossa al successo che mancava da 20 anni. Oggi, dopo aver criticato l’attuale Ferrari (“vedo una squadra senza anima“) lo sbarco che ha dell’incredibile sulla sponda britannica. Uno dei simboli del Cavallino d’ora innanzi indosserà i colori della storica rivale inglese.