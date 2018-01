LONDRA (INGHILTERRA) – Un’altra sessione di mercato, e riaffiora puntuale la frustrazione di Antonio Conte per l’immobilismo del Chelsea. Nonostante le esplicite richieste avanzate dal tecnico italiano, e le puntuali rassicurazioni della dirigenza, finora allo Stamford Bridge è arrivato un solo rinforzo, il centrocampista Ross Barkley, peraltro infortunato.

Nelle ultime ore, dopo che il Manchester City si è ritirato dalla corsa per Alexis Sánchez, il Chelsea ha intensificato i contatti con l’Arsenal. Senza però garanzie che alla fine l’attaccante cileno non sceglierà il Manchester United. Da qui il malumore di Conte, che già la scorsa estate aveva protestato apertamente per il mancato rafforzamento della squadra.

Entro la fine di gennaio i Blues giocheranno altre otto partite, dopo averne disputate quattro nello spazio di 11 giorni a cavallo del nuovo anno. Un tour de force che ha spossato la squadra, incappata in una striscia di quattro pareggi consecutivi in tutte le competizioni.

La priorità di Conte è un’alternativa per l’attacco, dove Alvaro Morata – dopo un inizio di stagione ricco di gol – sta incontrando più di una difficoltà. Se Michy Batshuayi non ha mai convinto il tecnico italiano, Andy Carroll (West Ham) e Christian Benteke (Crystal Palace) sono considerati due ripieghi, pieni di incognite.