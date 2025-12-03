Ci siamo. Giovedì arriva a Roma la Torcia Olimpica accesa ad Olimpia (Grecia) lo scorso 26 novembre. Il fuoco olimpico è uno dei simboli dei Giochi invernali di Milano Cortina (6-22 febbraio). Mercoledì ad Atene c’è stato il passaggio di consegne all’Italia , quindi il trasferimento a Roma dove sabato 6 dicembre inizierà il percorso italiano di 12 mila km attraverso 300 comuni.

Da Roma a San Siro

Ben 10.001 tedofori porteranno la fiaccola in una staffetta affidata (anche) a fior di campioni come Filippo Ganna o Ibrahimovic. Prima tappa italiana nella Capitale, domenica a Viterbo, lunedì a Terni. Quindi Perugia, Siena, Livorno. La ottava tappa sarà a Nuoro, la successiva a Cagliari. La decima (15 dicembre) sfilerà a Palermo. Seguiranno Agrigento, Siracusa, Catania. Il 19 dicembre sarà a Reggio Calabria, poi Catanzaro, Salerno, Pompei, Napoli. Il giorno di Natale la Torcia riposerà all’ombra del Vesuvio ma a Santo Stefano irromperà a Latina per poi tornare in Campania (Benevento). A seguire Potenza, Taranto, Lecce, Bari (31 dicembre). Capodanno a Campobasso, il giorno dopo in Abruzzo ( Pescara, L’Aquila). Il 4 gennaio la fiaccola Olimpica entra nelle Marche (Ancona) e subito dopo in Emilia Romagna: Rimini, Bologna Ferrara, Parma. Il 9 gennaio sarà a Genova, il 10 a Cuneo, poi Torino, Aosta, Novara. Dal 14 gennaio sarà in Lombardia dove inizierà da Varese per poi scendere a Pavia quindi sconfinamento a Piacenza e ritorno in Lombardia a Brescia. La tappa 42 comincia a Verona poi Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Trieste, Udine, Belluno, Cortina d’Ampezzo, Bolzano, Cavalese, Trento, Livigno, Sondrio. Il primo febbraio (tappa 56) la fiaccola tornerà in Lombardia, precisamente a Lecco quindi Bergamo, Como, Monza e il 5 febbraio a Milano San Siro (tappa n. 60).

Italia da record

A Milano-Cortina saranno oltre 200 azzurri. Tra le punte la 17enne Flora Tabanelli, principessa del Freestyle e il terzetto dell’inseguimento a squadre della Pista Lunga. Sono 26 le località in cui si svolgeranno le gare dei giochi di Milano-Cortina 2026. Molti gli eventi collaterali, anche un concerto gratuito allo stadio dei Marmi con Noemi e Mahmood.