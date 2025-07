Ivan Juric, il nuovo allenatore dell’Atalanta, è chiamato a raccogliere la pesante eredità di Gasperini. La stagione, però, non parte benissimo: a Zingonia sono ripresi gli allenamenti in vista del prossimo campionato, ma Juric non si è presentato. L’allenatore, infatti, non si è recato al centro sportivo per un problema di salute, dopo essere stato ricoverato presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate a causa di una grave infiammazione delle vie aeree superiori.

Il comunicato ufficiale

Stando a quanto comunicato nella nota del club, pubblicata sul proprio sito ufficiale, per l’allenatore croato sono previsti alcuni giorni di stop per il totale recupero fisico: “L’allenatore Ivan Juric nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa. Il quadro clinico attuale è in netto miglioramento ed è prevista una dimissione protetta già nei prossimi giorni”.

Gli allenamenti dell’Atalanta proseguono dunque senza Juric, sostituito in questi giorni dal secondo allenatore, ovvero Matteo Paro, coadiuvato naturalmente dallo staff del tecnico croato. I bergamaschi, il 26 luglio, disputeranno un’amichevole contro l’Atalanta U23. Il 2 agosto scenderanno in campo contro il Lipsia e il 9 contro il Colonia.