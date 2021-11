Atletico Madrid-Milan, dove vedere la partita di Champions League in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Milan, dove vedere la partita di Champions League in diretta tv e streaming. Vittoria a tutti i costi e combinazioni: il Milan vola a Madrid con un unico obiettivo, vincere. La qualificazione del Milan, fermo nel girone a un punto, è ancora possibile. La squadra di Pioli affronta L’Atletico Madrid, terzo a quattro punti. La partita si gioca il 24 novembre, fhischio d’inizio alle 21. Atletico Madrid-Milan dove vederla.

Atletico Madrid-Milan, dove vederla in diretta streaming

La partita del Milan in casa dell’Atletico Madrid potrà essere seguita su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese.

L’app è disponibile anche su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Apple Tv, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Lo streaming di Atletico Madrid-Milan sarà disponibile su smartphone e tablet sempre grazie all’applicazione di Amazon Prime Video, raggiungibile anche da pc dove ci si potrà collegare direttamente al sito ufficiale.

Atletico Madrid-Milan: le probabili formazioni

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; Vrsaljko, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Correa; Suarez.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.