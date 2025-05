L’Inter si ritrova al centro di una rovente polemica e arriva anche l’attacco ai tifosi nerazzurri: è una bordata pesantissima

L’Inter contro tutti. E non è soltanto questione di campo. I nerazzurri si ritrovano a giocarsi in cinque giorni la stagione in pratica perché con Verona e Barcellona non sono ammessi altri risultati che vittorie per evitare di dire addio a campionato e Champions.

Intanto però divampa la polemica dopo la decisione della società nerazzurra di patteggiare con la Figc per il caso ultrà. L’ufficialità è arrivata giovedì, ma le polemiche ancora vanno avanti: Inzaghi non siederà in panchina questa sera contro il Verona, partita che dovrà saltare anche Calhanoglu. Entrambi sono stati squalificati per una giornata con effetto immediato, mentre per la società (così come per il Milan) c’è stata soltanto un’ammenda.

Caso chiuso dunque, almeno per la giustizia sportiva, perché per il tifo invece la vicenda è tutt’altro che finita. C’è molto ancora da discutere ed, infatti, sui social impazza il dibattito e i tifosi dell’Inter sono sotto attacco: tutti contro.

Inter nel mirino: “Farsa all’italiana”

Inter nel mirino della polemica e non potrebbe essere altrimenti dopo una decisione così complicata come quella di patteggiare per la vicenda ultrà.

Una scelta che ha fatto infuriare Carlo Alvino, giornalista dichiarato tifoso del Napoli: “Ultras e Inter, solita farsa all’italiana – scrive su X dopo la notizia del patteggiamento – : Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica. Una pagliacciata, un ridicolo trucco di chi vuole nascondere la verità sotto un naso rosso“.

Ma anche i tifosi sono contrari alla decisione presa dalla Figc: “L’Inter decide tutto quello che deve succedere nel calcio italiano, hanno tifosi in ogni posto che conta! – il messaggio di un utente –. Oggi improvvisamente esce questa sentenza dove si sono scelti pure in quale giornata scontare una squalifica ridicola. Ora patteggiare non è più ammissione di colpa?”

E messaggi del genere ce ne sono moltissimi: “Da oggi in poi nessun club sarà tentato di denunciare i propri tifosi. Se li denunci – ragiona un tifoso della Juventus su X – , come fatto dalla Juve, rischi una squalifica più alta, meglio convivere e assecondare. Per salvare l’inter, perde credibilità l’intero sistema. Complimenti“.

Accuse su accuse, un attacco diretto all’Inter e ai suoi tifosi che tira in ballo anche la precedente vicenda relativa alla Juve: “Mi fa ridere che Agnelli è stato fatto passare da persone in combutta quando fu proprio lui a denunciare” scrive un altro tifoso bianconero. Vicenda chiusa dunque? Mica tanto…