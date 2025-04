Duro attacco che riguarda un calciatore di una big: dopo l’ammonizione arriva la frecciata, “è stato ridicolo”

Era il big match della 34a giornata di Serie A, una sfida decisiva per scudetto e Champions. Inter-Roma è stata la partita più attesa del weekend ed anche quella che ha lasciato gli strascichi maggiori.

Il motivo è da ricercare nelle polemiche per la direzione di gara di Fabbri con soprattutto il contatto tra Ndicka e Bisseck che ha fatto arrabbiare i nerazzurri. Voleva il rigore la squadra lombarda, anche se nel post gara Inzaghi ha preferito evitare di accendere ulteriori polemiche (come fatto invece a Bologna per il fallo laterale) provando a resettare tutto ed ha concentrarsi sul campo e sui prossimi impegni, per uscire da una crisi che rischia di lasciare l’Inter senza titoli dopo aver sognato il triplete.

Ora c’è il Barcellona, con l’obiettivo di tornare dalla Spagna con un risultato positivo e che consenta ai nerazzurri di giocarsi la qualificazione a San Siro martedì prossimo. Le scorie di Inter-Roma però sono ancora presenti, soprattutto tra tifosi e addetti ai lavori e per un calciatore arriva un attacco pesantissimo: “Ridicolo“.

Inter-Roma, Mancini sotto attacco: “Scenata ridicola”

È il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri a incendiare la polemica su Inter-Roma. Il suo bersaglio è Gianluca Mancini, difensore della squadra giallorossa, colpevole a suo dire di aver accentuato la caduta dopo la spinta che gli ha rifilato Lautaro Martinez.

Tutto avviene nei minuti finali del primo tempo con i capitolini guidati da Ranieri avanti 1-0 grazie alla rete di Soulé. Mancini controlla la palla che sta finendo sul fondo e ostacola Lautaro Martinez che per tutta risposta lo spintona in maniera veemente. Il difensore capitolino crolla a terra, mentre l’arbitro ammonisce l’argentino che ha anche un gesto di stizza nei confronti del direttore di gara.

Proprio su questo si concentra Tancredi Palmeri, criticato il calciatore della Roma: “Ridicola la scenata di Mancini che porta all’ammonizione di Lautaro, l’arbitro Fabbri ci cade come un pollo“. Una frase, quasi inutile dirlo, che ha sollevato molte polemiche ed ha acceso ulteriormente il dibattito, già reso incandescente dal contatto tra Ndicka e Bisseck. Inzaghi però nel post gara ha voluto quasi sorvolare sulla direzione di gara. Sono altri i suoi pensieri ora, soprattutto quello di risollevare una squadra che può ancora vincere scudetto e Champions tornando ad essere la macchina implacabile di qualche settimana fa.