Azzurre da urlo agli Europei in Grecia e Spagna: l’Italbasket, dopo una esaltante semifinale, ha visto svanire il sogno europeo ad un tiro dalla finale contro il Belgio, campione in carica. È finita 64-66 dopo una orgogliosa e spettacolare battaglia; domenica le ragazze del ct Capobianco alle 16.30 se la vedranno con la Francia per il bronzo, sempre al Pireo. La trentina Nadia Battocletti ha dominato i 5.000 agli Europei a squadre di Madrid,per la terza volta, confermandosi regina d’Europa. La capitana del team azzurro non tradisce mai. Sempre sul pezzo. Un esempio per tutti. E pensare che due giorni prima aveva sostenuto il penultimo esame in ingegneria edile e architettura.

ITALBASKET, IMPRESA SFUMATA ALL’ULTIMO TIRO

Vittoria fallita a 4 secondi dal termine con l’Italia sul +3, dopo un parziale favoloso di 17-0 nell’ultimo periodo. Ma negli ultimi 3 minuti le Azzurre si sono ritrovate senza energie. Epilogo amarissimo ma domani le azzurre giocheranno per il terzo posto continentale contro la Francia; comunque resta un buon risultato. L’Italbasket si è battuta con orgoglio e talento. Basti pensare che a 4” dal fischio finale la palermitana Costanza Verona ha avuto la tripla del trionfo, ma ha colpito solo il ferro e la luce si è spenta. Resta l’impresa, assolutamente non pronosticabile alla vigilia.

Basti pensare che l’ultima medaglia europea per l’Italia risale addirittura a 30 anni fa quando le azzurre conquistarono la medaglia d’argento in Repubblica Ceca perdendo la finale contro l’Ucraina. La Fassina è stata la migliore in campo, l’anima della rimonta del quarto. Ma eccezionali sono state ancora una volta Zandalisi e Cubaj. Sullo stesso standard Santucci, Andrè, Spreafico. Nettamente sufficienti tutte le altre: Keys, Pasa, Pan, Trimboli. Applausi al Ct Capobianco che ha rimesso l’Italia in partita con la Banda Bassotti e Cubaj centro. Sfortunato solo nel finale.

NADIA, LA REGINA D’EUROPA DEL MEZZOFONDO

Nadia Battocletti, 25 anni, argento olimpico nei 10.000 a Parigi è tuttora in testa alle classifiche europee del mezzofondo. A Madrid, nello stadio Vallehermoso, ha incantato la platea e giustamente lo speaker dell’impianto spagnolo l’ha salutata urlando “Nadia, the italian legend”. Gara perfetta. Ad un giro e mezzo dall’arrivo la trentina ha aperto il gas mettendo tutte in fila indiana e staccandole con una facilità quasi spavalda. Fenomeno.