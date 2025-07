Sport azzurro nella storia: calcio femminile in semifinale agli Europei di Ginevra e due argenti ai Mondiali di nuoto a Singapore. La Nazionale femminile è volata in semifinale ed è entrata nella top 4 europea dopo 28 anni. La Nazionale di nuoto ha centrato due medaglie d’argento con l’eterno Greg Paltrinieri e con la fiorentina Taddeucci nella 10 km. Due imprese epiche, conquistate con talento ma soprattutto con una volontà e determinazione di ferro. Qualità che hanno fatto la differenza. Proprio come insegna Jannik Sinner, prima e dopo Wimbledon. Vediamo.

Le calciatrici élite d’Europa

Mercoledì a Ginevra le ragazze del ct Soncin hanno fatto la storia. Hanno battuto (2-1) la quotata Norvegia e sono volate alla semifinale. Una doppietta della attaccante Cristiana Girelli della Juventus ha firmato il successo. Con una incornata vincente al 90esimo ha portato in vantaggio le azzurre; terza rete nel torneo dopo quella dell’1-0 contro il Portogallo. Le scandinave sono state piegate con merito e con cuore. Le azzurre con il 3-4-3, modulo accompagnato dalla maggiore tecnica, hanno prevalso con valore e pregio. Hanno dominato il primo tempo, la Norvegia ha pareggiato, ma con tenacia encomiabile le azzurre ce l’hanno fatta. Migliore in campo Cristiana Girelli: ha segnato un gol di rapina alla Pippo Inzaghi e uno di testa alla Bettega. Ma tutte hanno meritato ampiamente più che la sufficienza. Due in particolare: Cantore e Bonansea. Sofia Cantore, 25 anni, ex pilastro della Juventus, oggi nel Washington Spirit, ha messo lo zampino in entrambi i gol azzurri. Barbara Bonansea, 34 anni, pilastro bianconero, ha messo in campo la sua proverbiale generosità e qualità e ha fatto brillantemente la doppia fase. Non a caso nel 2022 è stata introdotta nella Hall of Fame del calcio italiano.

Greg Paltrinieri e Ginevra Taddeucci star a Singapore

Il carpigiano, primo e unico nuotatore azzurro ad essere salito sul podio in tre Olimpiadi, a quasi 31 anni continua a stupire. A Singapore ha conquistato il 17esimo podio iridato. Nelle acque bollenti dell’isola di Sentosa ha sfiorato l’oro sfumatogli per 3 secondi. Argento da incorniciare. Ginevra, dopo il bronzo olimpico a Parigi 2024, mercoledì ha conquistato il primo podio individuale ai mondiali di Singapore. Ha detto: ”Finalmente una medaglia tutta mia. Vale la carriera. È stata difficilissima. Questo argento lo dedico alla mamma”.