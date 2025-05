Il re del tennis è tornato. Bagno di folla a Roma per Jannik Sinner che rientra agli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Scontata la squalifica, lunedì ha potuto godersi l’abbraccio dei tifosi. L’affetto è stato debordante, dopo il primo giorno da giocatore “libero”, dopo l’incubo. Debutterà sabato ed è possibile il derby contro Cinà. Ben 5.000 persone hanno assistito agli scambi con Jiri Lehecka, coetaneo ceco n. 38 al mondo, sparring scelto per calcare di nuovo il palcoscenico del Centrale dove mancava da 2 anni.

Il discorso del Re

Al primo incontro con decine di giornalisti e fotografi, il n. 1 del mondo, ha tranquillizzato tutti: ”Sono lo Jannik di sempre. Non ho paura di giocare”. E poi: ”Sono molto felice dopo mesi che sono stati lunghi ma ho potuto passare momenti con la famiglia e gli amici. Ho capito che c’è molta attenzione nei miei confronti anche fuori dal campo. Curioso come siano state interpretate certe foto – chiaro riferimento agli scatti con la modella russa Lara Leito – ma posso dire che non ho una relazione”.

I cronisti gli hanno chiesto che sensazione prova ora dopo il ripensamento allo stop. Jannik ha risposto: ”Non volevo inizialmente accettare l’accordo con la Wada ma a volte dobbiamo fare ciò che è meglio per noi in un brutto momento. L’importante è tornare a giocare, a quello ora si pensa. Forse non si sapeva in giro, ma non potevo nemmeno seguire lo sport allo stadio o nei luoghi pubblici in base alla squalifica. Anche assistere a corse in bici. Per questo il periodo iniziale è stato quello più duro. L’atteggiamento giusto è stato quello di prendere la parte migliore di tutto questo”.

Le aspettative di Jannik

A precisa domanda dei giornalisti Sinner si è dimostrato sincero quando ha detto che le sue aspettative sono basse perché vuole tornare ad avere confidenza con il campo ed il gioco. E per questo ci vorrà tempo. Ha detto: ”Devo innanzitutto capire a che livello sono in questo momento. Devo soprattutto passare il primo turno, poi si vedrà“.

Per quanto riguarda i colleghi, l’azzurro ha sorpreso: ”Quasi nessuno mi ha scritto in questi 3 mesi di stop, ma va bene così. Il tennis è individuale, non c’è squadra, ognuno ha le sue persone intorno e va avanti cercando di fare del proprio meglio. Non mi sono quasi sentito con nessuno. Solo ultimamente ho parlato con Draper e con Lorenzo Sonego che è mio amico e si è allenato con me. Per me è normale che qualcuno non mi abbia scritto, altri invece un po’ a sorpresa l’hanno fatto. Non voglio fare nomi, non ci sono state videochiamate con altri tennisti. Con il tempo comunque tutto passa. Qui a Roma ho potuto cominciare a parlare con altri giocatori”. Quanto agli obiettivi Sinner è stato chiaro: ”L’obiettivo è Parigi e poi la Race. Qui al Foro non devo battere chiunque ma, la cosa bella, sarà sentire di nuovo il calore della gente”.