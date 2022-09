Basaksehir-Fiorentina, dove vedere la partita di Conference League in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Seconda giornata della fase a gironi della Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo il pareggio interno contro RFS Riga, e l’inzio di campionato complicato, i viola devono provare a reagire in Europa, dove ad attenderli c’è una partita in trasferta per nulla scontata contro i turchi del Basaksehir. La squadra turca, alla prima giornata, ha vinto nettamente 4-0 contro gli scozzesi dell’Hearts e non perde una partita in gare ufficiali da marzo. Nella loro storia, Basaksehir e Fiorentina non si sono mai incrociate. Basaksehir-Fiorentina dove vederla.

Basaksehir-Fiorentina, orario e dove vederla in diretta streaming

Alla seconda giornata della fase a gironi della Conference League, la Fiorentina affronta il Basaksehir. La partita si gioca allo stadio Basaksehir Fatih Terim di Istanbul, fischio d’inizio alle 21. E’ possibile vedere la partita in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport (253). Il match verrà inoltre trasmesso in chiaro su TV8. La partita è disponibile in diretta anche su DAZN, sulla piattaforma streaming di Sky NOW e su SkyGo.

Basaksehir-Fiorentina: le probabili formazioni

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Sahiner, Duarte, Touba, Lima; Ozcan, Biglia, Aleksic; Traoré, Okaka, Gurler.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara.